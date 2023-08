El PSC de la Llacuna diu que un informe alerta d’un mal manteniment de la xarxa d’aigua

El regidor del PSC a l’oposició de l’Ajuntament de la Llacuna, Pep Gorgori, ha assenyalat en una nota de premsa que un informe de l’enginyer assessor de l’Ajuntament “ha posat al descobert que els problemes de manca d’aigua que el municipi ha patit durant els darrers anys no són causats només per la sequera, sinó també, i de manera especial, per la manca de manteniment dels tres pous d’extracció d’aigua de l’aqüífer que hi ha al municipi”. L’informe revela, a més, que l’ajuntament “tenia coneixement d’aquesta situació durant la recent campanya electoral, però va evitar fer-la pública”.

Segons la nota de premsa tramesa als mitjans de comunicació per part de Sumem La Llacuna-PSC, s’extreu part del text de l’informe de l’enginyer -que no s’ha enviat als periodistes- en el que, en relació, als pous, s’explica:

“Concretament l’estat dels pous és el següent: camisa o muntant totalment foradat que provoca un reducció de la seva capacitat d’extracció i un consum major d’energia elèctrica durant el seu funcionament. Tot i allargar les hores de funcionament no s’arriba a assolir la capacitat i necessitats de subministraments pels mesos d’estiu. Tanmateix les bombes presentant un estat d’envelliment considerable que provoquen aturades durant els episodis de reparació de les mateixes. La situació dels tres pous és similar.”

L’informe també assenyala que “La Llacuna depèn d’aquestes tres captacions per assolir més del 80 % de les necessitats reals del municipi, i sense aquestes captacions subterrànies en funcionament estaríem davant d’una situació critica i d’emergència de salut per la població”. La situació ha arribat a ser tan greu que, segons el tècnic, ha estat necessari actuar per un procediment d’urgència. Assenyala, a més, que la demora en aquestes actuacions de manteniment i la falta d’inversions “en anys anteriors” són les que han abocat a haver d’usar camions-cisterna durant els darrers estius:

“L’actuació no pot demorar-se degut a la situació critica de les instal·lacions, les demores i falta d’inversions en anys anteriors d’aquestes captacions, han provocat una situació d’emergència pel deteriorament continu d’aquests tres pous, que tenen continues aturades i avaries dels equips que conformen la xarxa dels diferents pous, provocant tensions a la xarxa per la manca d’aforament cap al dipòsit de capçalera, amb la necessitat de compra de camions cisterna d’aigua durant els mesos d’estiu de màxims consums i augment de la població de fet a La Llacuna i problemes amb la qualitat de l’aigua. Motiu pel qual s’ha d’autoritzar les actuacions d’urgència i emergència per garantir el subministrament d’aigua de boca a la població de La Llacuna amb plenes garanties de funcionament, qualitat i servei.”

Per al PSC La Llacuna, “només durant l’estiu de 2022, i segons les dades del propi ajuntament, va caldre dedicar 98.000€ per garantir el subministrament d’aigua amb camions-cisterna a la població. Les actuacions pressupostades per reparar els pous tenen un valor de 63.000€. Alguns dels pressupostos d’aquestes actuacions daten del passat 3 de maig, a les portes de les eleccions municipals. Durant la campanya, quan va ser preguntat per l’abastament d’aigua, l’alcalde Josep Parera va evitar donar aquestes explicacions i es va limitar a anunciar l’existència d’un projecte per fer una nova perforació a l’aqüífer creant així un nou pou d’extracció, tot i que en aquell moment ja sabia que el problema era que les instal·lacions existents estaven obsoletes”.

L’informe es va publicar com a annex d’un punt de l’ordre del dia sobre aprovació de factures en el darrer plenari municipal, el passat 27 de juliol, sense donar-li cap més publicitat. El portaveu del grup municipal de Sumem per La Llacuna, Pep Gorgori, va llegir en el plenari alguns fragments d’aquest document, i va formular dues preguntes concretes a l’alcalde Parera: “Per què no es va fer cap manteniment durant els anys anteriors? Si s’hagués fet aquest manteniment, ens podríem haver estalviat els 98.000€ que van costar els camions-cisterna només el 2022?”

Segons Gorgori, “l’alcalde Parera va evitar respondre aquestes dues qüestions i es va limitar a restar importància a la despesa amb l’argument que la despesa de 98.000€ que s’hauria pogut evitar els va assumir la Diputació de Barcelona, de manera que no va representar cap despesa per a les veïnes i veïns de La Llacuna. Davant la situació crítica causada per aquests anys de deixadesa, l’Ajuntament ha aprovat aquest estiu l’actuació d’emergència en el primer dels tres pous inoperants”.

Hem intentat aquesta setmana copsar l’opinió de l’alcalde, però no ha estat possible.