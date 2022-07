El projecte “Tu sí que vals” d’orientació acadèmica ha atès 846 consultes

El servei d’orientació acadèmica és un servei que guia a l’alumnat i dona suport als processos de transició de l’etapa obligatòria a la postobligatòria. L’orientadora intervé als centres educatius de secundària i equipaments juvenils de la ciutat a través de l’atenció individualitzada.

En aquest procés d’acompanyament, l’orientadora guia i vetlla per atendre les necessitats de l’alumnat, comunicant-se amb la família, l’escola, i altres agents del territori, i estant informada de les noves oportunitats laborals i sortides acadèmiques postobligatòries. A més, també impulsa actuacions per fomentar l’autoconeixement per tal de dotar als i les joves de capacitat per avaluar les seves motivacions, habilitats, i necessitats amb l’objectiu que les joves descobreixin la seva identitat i vocació.

El servei d’orientació educativa s’ha posat en marxa aquest curs 2021-2022 i ha estat un èxit, ja que entre els mesos de desembre a juny s’han fet un total de 846 consultes i s’han atès un total de 298 joves. A través d’uns qüestionaris d’avaluació els i les joves dels instituts han valorat el servei de manera molt positiva sobretot destacant el fet de sentir-se escoltats i segurs i defineixen el servei com a molt necessari.

El servei romandrà obert durant tot el mes de juliol i a partir del 22 d’agost per atendre a tots els i les joves que no entrin als estudis postobligatoris desitjats o tinguin dubtes sobre quins estudis escollir pel curs vinent. Els i les joves poden demanar cita a l’orientadora per email a orientacioeducativa@aj-igualada.net o whatsapp al 690793568.

El servei d’orientació educativa “Tu sí que vals” forma part del projecte de Noves Oportunitats Educatives 4.10 (NOE) que està impulsant l’Ajuntament d’Igualada amb el suport de la Diputació de Barcelona, i que també té com a objectiu l’elaboració d’un mapa de recursos de tots els agents i serveis dedicats a joves de la ciutat amb l’objectiu d’establir nexes i millorar el treball en xarxa, adequar els recursos a les necessitats d’aquests perfils i, si s’escau, dissenyar nous recursos responent a les necessitats dels joves de la ciutat. Per tal de començar a treballar-hi, el dia 7 de juliol es farà una trobada amb tots els agents que conformen aquesta xarxa interprofessional.