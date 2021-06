El programa ‘Els Serveis Socials més a Prop’ presenta els resultats a Òdena

El projecte de la Diputació de Barcelona ‘Els Serveis Socials més a Prop’, encarregat per i amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Òdena, i que es va dur a terme del gener al març, ha presentat els resultats.

Es tracta d’un programa anual de visites domiciliàries a persones majors de 80 anys no usuàries de serveis socials. Els objectius principals del projecte són detectar de manera proactiva les necessitats actuals d’aquest grup de persones i anticipar futures necessitats de suport, prevenir situacions de risc, de vulnerabilitat o d’aïllament social i informar de l’oferta de prestacions, serveis i entitats socials de la població.

A Òdena s’ha treballat amb 114 persones candidates que viuen en 102 habitatges. S’han pogut fer 75 entrevistes presencials, a les que se’ls fa entrega d’una carpeta informativa amb els diferents contactes del serveis municipals, i 5 entrevistes telefòniques a gent gran d’entre 80 i 95 anys. La majoria tenen contacte amb els familiars que no viuen amb ells, i una bona part no manté contacte regular amb les amistats qui no conviuen. Gairebé tots diuen que no se senten mai sols, que han mantingut els contactes socials a través de telèfon durant la pandèmia, la majoria no utilitza dispositius electrònics per comunicar-se. Les seves principals aficions són veure la televisió, escoltar la ràdio o música, passejar i llegir. També hi ha alguns que tenen cura d’un hort o jardí o d’animals.

Pel que fa a la salut, la majoria considera que té bona o regular salut, i més de la meitat diu que no ha tingut dificultats a la vida diària a causa de la memòria. Davant la pandèmia de Covid-19 la majoria es troben bé, tranquils. Una tercera part conserven la seva autonomia instrumental a la vida diària, mentre que una bona part té dificultats lleugeres o dependència, i la gran majoria tenen una lleugera dificultat per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària. La gran majoria no compten amb ajuda per a aquestes activitats, mentre que una bona part reben ajuda dels fills i alguns d’un altre familiar. Molts dels enquestats reben les visites mèdiques a casa o els hi porten la medicació i els àpats, o els ajuden les persones que viuen amb ells.

Òdena és un dels 225 municipis que ha participat al programa ‘Els Serveis Socials més a Prop’ , que ja compta amb 7 edicions i al voltant de 30.000 entrevistes domiciliàries. És una mesura preventiva que permet avaluar exhaustivament la persona per ajudar-la a continuar vivint a casa el màxim de temps possible.

Com a resultat de les visites, es deriven els casos en situació de risc, s’actualitza la informació referent a la situació de les persones visitades i s’elabora un informe per a Serveis Socials amb l’anàlisi fet al municipi, així com recomanacions del seguiment requerit per a cada persona visitada.