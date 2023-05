El primer debat de candidats, centrat en urbanisme i habitatge, ple d’idees, retrets i justificacions repetides en els darrers vuit anys

La delegació a les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya va organitzar dimecres al Centre Cívic Nord el primer debat de candidats de cara a les eleccions del 28 de maig. Prop d’un centenar de persones hi van assistir, la majoria col·laboradors i militants de les sis forces polítiques que hi eren presents. El debat, molt ben moderat per la periodista igualadina Laia Vicens, versava sobre la transformació urbanística de la ciutat en els pròxims anys, centrant-se en quatre grans blocs: el model de ciutat, Igualada dins la Conca, mobilitat i habitatge.

Va ser un debat molt neutre, de fer sense gaire debat, amb “bon rotllo”, amb els candidats tractant-se de tu i ple d’idees, retrets i justificacions que s’han repetit en mil ocasions en els darrers vuit anys, o més abans encara. La necessitat d’un nou POUM, la manca d’habitatge, les dificultats de mobilitat interna i externa de la ciutat, o els problemes de sòl industrial varen fer de la trobada un viatge enrere en el temps.

Hi van participar Carlota Carner (Junts), Enric Conill (Esquerra), Jordi Cuadras (Som-hi), Pau Ortínez (Poble Actiu), Carmen Manchón (Valents) i Rafa Moya (En Comú Podem).

Continuisme o canvi

Bàsicament, el debat va servir per veure quina de les dues opcions prefereix el ciutadà en l’àmbit urbanístic: la línia continuista de l’actual govern de Junts amb Marc Castells, que semblava tenir un clar suport en moltes coses de la dreta liberal de Valents, o bé les propostes de l’oposició, que s’assemblaven bastant, no en va són totes d’esquerres.

“Quan es va fer el Pla General, el 1986, jo encara no havia nascut”, deia Pau Ortínez. “La Igualada de llavors no és la d’ara, és evident que cal una nova planificació i afrontar-la amb ambició”, recalcava Jordi Cuadras. “L’urbanisme és el paradigma que aquesta ciutat necessita un canvi, amb una mirada de 25 anys”, apuntava Enric Conill… Unanimitat en tota l’oposició de que cal renovar el POUM, una cançó que se sent com un disc ratllat des de 2011, i que ja cansa moltíssim. El cert és que Junts ha guanyat totes les eleccions des de llavors, i amb això, Carlota Carner ho tenia clar: “volem ser líders en qualitat de vida, una ciutat més amable, i ja ho hem demostrat amb l’Anella Verda o el Parc Central. Ara cal renovar tot el Passeig Verdaguer i recuperar el riu”. En l’únic que estava tothom d’acord és que s’ha d’entomar la transformació del barri del Rec. Fa quatre anys, també.

Les sis forces polítiques es van mostrar favorables a augmentar el paper de la Conca d’Òdena. Cuadras, molt favorable al municipi únic. Per a la resta, de moment potenciant la Mancomunitat. Interessant l’aportació d’Ortínez: “ens cal trencar barreres físiques amb la Conca, però també mentals”.

Mobilitat a Igualada

Respecte la mobilitat, Conill disparava que “a tot arreu les ciutats es vianalitzen, i aquí el govern posa les coses fàcils als cotxes. Cal posar plataformes úniques a molts carrers que són estrets”, i Manchon afegia que “estaria bé aparcaments públics als afores, amb busos que connectessin amb el centre de la ciutat”. Moya proposava “posar la limitació a 30km/h a tota la ciutat”, Ortínez reclamava que “cal imposar la mobilitat a peu, en bici i en transport públic, una xarxa de carril bici decent, que tot el nucli antic sigui illa de vianants, i també als barris”. Per a Cuadras “hi ha hagut 255 atropellaments en els darrers anys a Igualada, i calen alternatives. Farem rampes als carrers Lleida i Balmes, tres petites rambles a Pau Muntadas, Masquefa i Fàtima”. Carlota Carner defensava el model del govern i apuntava que “avançarem potenciant el bus a les Comes, el transport a la demanda, un carril bici a l’eix nord-sud i els camins escolars, volem continuar pacificant la ciutat”.

L’habitatge, un problema

En habitatge, Carner apuntava que “tornarem a defensar poder fer habitatges a les plantes baixes, tenim cinc promocions d’habitatge públic en marxa” i recordava que “si no s’han fet abans és pel deute que ens van deixar els socialistes”, Manchon defensava els propietaris i proposava un “IBI zero per als pisos okupats”, i per a Moya “és una vergonya que en 12 anys no s’hagi fet res”, frase que més o menys van repetir Ortínez, Cuadras i Conill. “És el principal problema que tenim a la ciutat, 40.000 habitants i avui només 40 pisos de lloguer”, deia el candidat de Poble Actiu. Per als de Som-hi “vostès parlen molt de promocions però només hem vist fotos. Cal tornar a posar en marxa l’anestesiada Promotora Municipal d’Habitatge”. Per al d’Esquerra “ja fa 12 anys que avisava del problema i tots em dèieu que era tremendista. Cal abaixar l’IBI i arribar a acords amb els propietaris”.

El debat va ser un aperitiu del que, s’espera per al dimarts 23 de maig, cinc dies abans de les eleccions, a l’Ateneu Igualadí.

Your browser does not support the video tag.