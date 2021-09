El pressupost 2022 s’aprova oficialment amb el suport d’Igualada Som-hi

El ple municipal del mes de setembre d’Igualada va començar amb l’aprovació per unanimitat de l’addenda complementària al contracte programa entre el departament de Drets Socials i l’Ajuntament en matèria de serveis socials, benestar social i polítiques d’igualtat per implementar noves mesures relacionades amb l’impacte social de la Covid.

El ple també va aprovar per unanimitat la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de 2021 del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Igualada.

En l’apartat de mobilitat, tots els partits del consistori van aprovar l’adhesió a l’acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, i a l’estratègia catalana de la bicicleta 2025; i, s’inscriu l’Ajuntament d’Igualada a la Setmana de la Mobilitat 2021 i la European Mobility Week.

Pel que fa a Hisenda, el ple va aprovar la modificació de crèdit 3/2021 amb els vots favorables de Junts per Igualada, Igualada Som-hi i Ciutadans i l’abstenció d’Esquerra Republicana i Poble Actiu.

També es va aprovar la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2022 amb els vots favorables de Junts per Igualada, l’abstenció d’Igualada Som-hi i els vots contraris d’Esquerra Republicana, Poble Actiu i Ciutadans.

L’últim punt abans d’iniciar la part de les mocions no resolutives va ser l’aprovació del pressupost de l’Ajuntament d’Igualada per a l’any 2022 i les bases, plantilla i relació de llocs de treball inclosos al mateix. Igual que les ordenances fiscals, es va aprovar amb els vots a favor de Junts per Igualada, l’abstenció d’Igualada Som-hi i els vots en contra d’Esquerra Republicana, Poble Actiu i Ciutadans.

Finalment els grups van llegir conjuntament un manifest del Dia Mundial de les Persones Grans i del Dia Internacional de la Pau. També es va aprovar una moció no resolutiva presentada per Poble Actiu en defensa de la llengua catalana en els mitjans audiovisuals i una moció no resolutiva presentada per Esquerra Republicana contra l’increment dels preus de l’electricitat i una crida a la mobilització de la ciutadania.