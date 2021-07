El president Aragonès qualifica de “crítica” la situació de l’incendi

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha arribat aquest migdia al centre de comandament avançat de Santa Coloma per seguir de primera mà el dispositiu per l’extinció de l’incendi. En la darrera actualització, de les 2 del migdia, els Bombers informaven que ja s’havien cremat 1.200 hectàrees, la gran majoria de les quals afecten el terme municipal de Bellprat. En les darreres dues hores, per tant, no ha augmentat significativament les hectàrees cremades, però això no vol que el foc estigui controlat.

En l’atenció als mitjans, el president de la Generalitat ha qualificat la situació de “crítica” i ha tornat a demanar la solidaritat de la resta del país amb l’Anoia i la Conca de Barberà. “Demanem a tots els ciutadans que evitin fer sortides de risc, tots els Bombers, Mossos d’Esquadra o personal d’emergència que haguem de destinar a rescats a la muntanya, és personal que no podem destinar a l’extinció de l’incendi, i avui tothom és necessari aquí”. Aragonès també ha aprofitat per agrair la feina de tots els agents implicats en l’extinció de l’incendi. Tampoc ha descartat demanar més ajuda al la UME i ha explicat que aquest matí ha parlat amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per informar-lo de la situació.

Per la seva banda, el cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, també ha qualificat la situació de “crítica” i ha remarcat que la tarda d’aquest diumenge serà clau. Des dels Bombers han explicat que la situació actual és la que s’imaginaven a primera hora del matí, amb un foc molt intens, “fins i tot violent en algunes ocasions”. Borrell ha explicat que estant molt pendents que no es descontroli el flanc esquerra de l’incendi. En previsió que això pogués passar, ja hi ha 12 dotacions de Bombers a Sant Martí de Tous preparades per actuar en cas que fos necessari.