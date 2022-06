El Porta a Porta Comercial d’Igualada s’iniciarà el 27 de juny

Igualada està preparada per començar el servei de Porta a Porta comercial que tindrà el seu tret de sortida el pròxim 27 de juny quan engegarà el calendari de recollida selectiva a les portes dels establiments com supermercats, restaurants o grans comerços. A partir d’aquesta data, s’engega el servei de recollida que consisteix a lliurar de forma separada i al davant de la porta de l’establiment les deixalles segons un calendari i horari establerts per cada fracció. Aquest nou sistema permetrà la recuperació de molts materials que fins ara acabaven a l’abocador, suposant una millora ambiental i també d’eficiència econòmica.

Per això, aquesta setmana que ve començarà el repartiment d’utillatge entre els establiments. Els informadors ambientals visitaran els establiments afectats per acabar de resoldre dubtes, lliurar-los el material que necessiten per a realitzar la fracció dels residus i informar-los sobre el calendari de recollida.

El servei de recollida selectiva Porta a Porta Comercial compta amb una campanya informativa encapçalada per una imatge que s’ha creat per a l’ocasió que ha anat a càrrec de l’estudi de disseny Quartada, una empresa local especialitzada en comunicació corporativa.

La imatge que acompanya tota la informació sobre el nou servei Porta a Porta i que es veurà en diferents espais publicitaris ha estat pensada per l’equip de Quartada i com expliquen “respon a la idea d’emfatitzar les conseqüències que suposa no reciclar, per una banda tenim un increment en les emissions contaminants a l’atmosfera, i per l’altra, un increment econòmic en la gestió dels residus. I com aquestes depenen dels nostres actes. Per tal d’il·lustrar aquesta problemàtica, vam utilitzar la guardiola en forma de porquet, pintada amb el color dels contenidors de cada fracció, creant una imatge que transmet fàcilment el missatge a primer cop d’ull. Així doncs dipositar els residus a la fracció correcta suposa un estalvi, tant econòmic com ambiental, és l’acció que beneficia a tothom. Per contra, quan tirem els residus reciclables a la resta, estem malbaratant els recursos, per tant, la guardiola es trenca. Aquesta campanya va acompanyada del lema “Igualada Suma”, i es reforça en cada cartell amb la idea de que: al color que toca SUMA, al gris RESTA!.”

Ja fa mesos que l’Ajuntament treballa conjuntament amb els comerços i restauradors la posada en marxa d’aquest servei. Entre altres accions, es van organitzar unes sessions participatives on els agents implicats van poder compartir els seus dubtes i les seves necessitats per tal de configurar un servei adaptat a les necessitats de tots, amb el bé pel medi ambient com a objectiu principal.

El regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, explicava que “amb el Porta a Porta Comercial, l’Ajuntament fa un pas endavant per la millora en matèria de residus, el que suposa un fort compromís ambiental amb la ciutat que ens ajudarà a fer front al repte del canvi climàtic”.