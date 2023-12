El ple municipal d’Igualada aprova el Programa de Masoveria Urbana

Publicitat

Aquest dimarts, 19 de desembre, ha tingut lloc el ple ordinari del mes de desembre de l’Ajuntament d’Igualada. El ple s’ha iniciat ratificant la contractació amb caràcter urgent d’una tècnica del programa espai recerca i d’una tècnica de formació per l’ocupació Dins la part resolutiva, el ple ha ratificat, per unanimitat, el decret de data 11.12.2023 relatiu a l’aprovació de la segona addenda al conveni entre la Generalitat, l’Ajuntament d’Igualada i la UdL per a la construcció del Campus Salut.

Dins del ple també s’ha modificat l’acord del ple de 29.06.2023 relatiu al cartipàs municipal amb canvis en el representant municipal al Consorci per la Normalització Lingüística. Tots els grups hi ha votat a favor excepte Poble Actiu que s’ha abstingut.

En l’apartat d’urbanisme el ple ha aprovat, amb els vots favorables de tots els grups municipals, les bases reguladores de les subvencions per a la restauració de façanes per a l’any 2024 i, amb el mateix sentit de vot, les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a obres d’arranjament d’habitatges buits per destinar-los a lloguer amb preus assequibles. Dins l’apartat referent a Habitatge, el ple del mes de desembre ha aprovat per unanimitat de tots els presents el programa de masoveria urbana i les bases específiques reguladores de les subvencions per a accedir a aquest programa.

Pel que fa al punt d’Acció Social, el ple ha aprovat les bases específiques de les subvencions de l’Ajuntament d’Igualada a entitats sense ànim de lucre per a projectes i activitats d’interès social que duguin a terme i per al seu funcionament. El punt ha comptat amb l’abstenció de Poble Actiu i els vots favorables de la resta de grups municipals.

Finalment el ple ha aprovat operacions de tresoreria amb Banco Bilbao Vizcaya Argentaria i Caixa de Crèdit dels Enginyers amb els vots favorables de Junts per Igualada i les abstencions dels altres grups municipals. En la part no resolutiva s’ha aprovat una moció presentada per Junts per Igualada per La finalització de la Ronda Sud des de Santa Margarida de Montbui a Jorba. Ha comptat amb els vots favorables de tots els grups municipals excepte Poble Actiu que s’ha abstingut.

Compartir