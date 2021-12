El ple municipal aprova les bases de les subvencions per pagar l’IBI

Dimarts es va dur a terme el ple municipal ordinari del mes de novembre de l’Ajuntament d’Igualada. En la part resolutiva es van aprovar les bases reguladores de les subvencions per a la restauració de façanes. El punt el van votar a favor tots els grups municipals a excepció de Poble Actiu que es va abstenir.

Un altre dels punts que es va aprovar va ser l’inici de l’expedient per a l’exercici, per part de l’Ajuntament d’Igualada, de l’activitat econòmica de la promoció i explotació de l’Alberg i Centre de Visitants de Cal Maco i constitució de la comissió d’estudi. Hi van votar favorablement els grups de Junts per Igualada, Igualada Som-hi i Ciutadans i l’abstenció d’Esquerra Republicana i Poble Actiu.

El ple també va aprovar el nomenament dels representants de l’Ajuntament Igualada en la comissió de seguiment del conveni de col·laboració entre el departament d’Empresa i Coneixement, l’Ajuntament d’Igualada i la Universitat de Lleida per a la construcció d’un equipament destinat als estudis universitaris de ciències de la salut a Igualada. Hi van votar favorablement tots els grups municipals excepte Poble Actiu que es va abstenir.

El mateix sentit del vot va permetre aprovar les bases específiques dels ajuts socials de l’Ajuntament d’Igualada per al pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI), per a l’any 2022.

La part no resolutiva del ple es va iniciar amb la lectura, per part de regidores de tots els grups municipals, del Manifest Institucional per al dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

En segon lloc es va donar la conformitat i es va aprovar l’aportació per a la participació

en el projecte “Suport al comerç local de la conca d’Òdena” per a l’any 2022.

Finalment es van presentar diverses mocions no resolutives de diferents grups. En

primer lloc es va rebutjar una moció no resolutiva del grup de Poble actiu en defensa del

territori i de rebuig a l’“Anteproyecto modificado de la línea aérea a 400kv SET bajo

cinca P4 400Kv – SET Pierola 400 Kv (REE)”

Es va aprovar per unanimitat una moció no resolutiva del grup municipal de Junts per

Igualada per sol·licitar la signatura del conveni entre la Generalitat de Catalunya i el

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per tal que es produeixi la cessió

del tram més urbà de l’Autovia B-23 a la Generalitat de Catalunya.

També es va rebutjat una moció no resolutiva del grup municipal Ciutadans sobre la

nova regulació del tribut de la plusvàlua municipal.

S’aprova la moció d’Esquerra per defensar el català a l’escola

ERC Igualada va presentar una moció per tal de subscriure institucionalment el manifest presentat per ‘Som Escola’ que referma el suport al model lingüístic de l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa. El regidor republicà David Prat, qui fou l’encarregat d’exposar la moció durant el ple, va recalcar la necessitat de “fer-se seva, del conjunt de la societat catalana, la mobilització per defensar el model educatiu català” i de “contribuir per blindar institucionalment el consens existent i el reforç al Pacte Nacional de la Llengua”, segons apunta també la mateixa moció.

Els diferents acords d’aquesta, consideren la sentència del TSJC una “usurpació de les capacitats dels centres educatius” i una distorsió “greu” en el procés d’aprenentatge de l’alumnat. Prat, també va recordar que “les administracions locals són un element clau en el sistema educatiu català en tant que formen part del marc de la Llei d’Educació de Catalunya i treballen en corresponsabilitat amb el Departament d’Ensenyament per garantir un sistema educatiu de qualitat”. El text aprovat emfatitza en el fet que el català és la “llengua de cohesió del conjunt de la ciutadania, perquè és el vehicle d’expressió d’una societat, el tret característic d’una cultura i en definitiva el patrimoni també dels no catalanoparlants del país”.

La moció finalment fou aprovada amb els vots a favor d’Esquerra Republicana, Junts per Igualada, Poble Actiu i Igualada Som-hi, i els vots en contra de Ciutadans.