El ple d’Òdena reclama recuperar l’horari pre-pandèmia dels dos consultoris mèdics

L’Ajuntament d’Òdena va aprovar, per unanimitat, una moció per reclamar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la recuperació de l’horari d’abans de la pandèmia als dos consultoris mèdics, el del Pla d’Òdena i el del nucli urbà. El text el van presentar conjuntament els tres grups municipals, Fem Òdena, PSC-Òdena Progrés i ÒAF-Òdena a Fons, en el Ple ordinari del dijous 4 de novembre.

Arran de la Covid-19 es van tancar molts consultoris locals i es van reorganitzar els serveis que es prestaven en aquests centres. A Òdena es va centralitzar l’atenció primària a la Pobla de Claramunt i pediatria, a Vilanova del Camí.

Actualment, però, la situació encara no s’ha normalitzat. Per això, tots els grups municipals del Consistori odenenc reclamen al departament de Salut recuperar l’atenció presencial en els dos consultoris amb l’horari d’abans de la pandèmia, que eren cinc dies en ambdós centres. Ara com ara, el del Pla d’Òdena només està obert un dia a la setmana i al del nucli urbà si que s’han recuperat els cinc dies que hi havia abans.

En el text de la moció també es demana que es torni a traslladar el servei de l’Anoia Rural a una localitat més cèntrica (abans estava a Igualada) perquè la població no s’hagi de traslladar a la Pobla de Claramunt els dies festius, com passa ara. A més d’aquests punts, se sol·licita a la Generalitat que tingui en compte, alhora de planificar qualsevol servei, les dificultats afegides per la manca de transport públic entre els municipis afectats, especialment greus en el cas d’Òdena. També s’acorda demanar que la Generalitat treballi per millorar, en general, el servei d’atenció primària en l’àmbit de l’Anoia Rural.

Una reclamació de fa temps

A principi de setembre de 2020, un grup de veïns i veïnes d’Òdena van recollir 500 signatures per exigir al departament de Salut l’obertura dels dos consultoris amb l’horari d’abans de la crisi sanitària. La Generalitat va anunciar el restabliment del servei per final de setembre d’aquell mateix any a les localitats que integren l’Anoia Rural.

Tot i això, la reobertura no va ser total. El consultori del Pla d’Òdena només prestava, i encara presta, atenció un dia a la setmana i el del nucli urbà, tres. El servei de pediatria es donava, i encara se segueix donant, al CAP de Vilanova del Camí. A aquesta situació, calia i cal afegir la manca de transport públic, que afecta sobretot els col·lectius més vulnerables, com gent gran o sense possibilitats de conduir.