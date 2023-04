El ple d’Igualada aprova una moció de suport a la Festa de Reis

El darrer ple de la legislatura va aprovar un manifest en defensa de la Festa de Reis d’Igualada. El text, presentat a instàncies de la Comissió de Reis, va comptar amb el suport de tots els grups del ple excepte Poble Actiu, que es va abstenir.

El text, que recull la defensa de la festa com a mostra patrimonial immaterial i d’important valor per la ciutat, esperona a la comissió organitzadora a continuar treballant en l’organització de la centenària festa. Durant els darrers anys, la festa ha rebut les crítiques de personalitats i col·lectius, desaprovacions que tal i com afirma el text, s’han concebut des del desconeixement profund de l’esmentada festa.

En el tancament del punt, l’alcalde de la ciutat, Marc Castells, va aconsellar a la comissió que “mai deixin que ningú posi les grapes a la Festa de Reis d’Igualada”. En el mateix sentit es va pronunciar de forma taxativa el cap del grup Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirmant que “la festa no seria possible sense la caracterització” i que d’aquesta no se’n pot dir blackface. Per la seva part, el grup d’ERC en va destacar l’evolució i expressà que aquest canvi ha de continuar, amb el consens de tots. L’abstenció va arribar de la mà del grup Poble Actiu- Cup, i de la seva representant, Neus Carles matisant que cal treballar en la modificació d’alguns aspectes de la festa.

Alguns membres de la Comissió de Reis afirmaven a l’acabar el ple que “s’ha realitzat un acte de justícia pels Reis”.