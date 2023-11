El ple d’Igualada aprova les bases dels ajuts socials pel pagament de l’IBI

Publicitat

Aquest dimarts, 28 de novembre al vespre, l’Ajuntament d’Igualada ha celebrat el ple ordinari del corresponent mes. Abans de l’inici del ple, s’ha llegit el Manifest del 25 de novembre, Dia Internacional per l’erradicació de les violències vers les dones que ha estat llegit per una regidora de cada grup municipal.

Seguidament el ple s’ha iniciat amb l’aprovació per unanimitat la revisió excepcional de preus per a la contractació de les obres corresponents al projecte bàsic i executiu del nou edifici Campus Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida a Igualada.

En l’apartat d’Urbanisme el ple ha aprovat per unanimitat la segregació d’un terreny de 3.000 m2 de la finca de propietat municipal situada a l’illa delimitada per l’avinguda del Pla de la Massa i els carrers de Miquel Jordana Puig i Dr. Joan Solà Suris.

També s’ha aprovat, amb els vots favorables de tots els grups municipals, la mutació demanial d’un terreny de 3.000 m2 a favor de la direcció general del patrimoni de la Generalitat de Catalunya per tal que l’adscrigui a la direcció general dels Agents Rurals del Departament d’Interior.

Tots els grups municipals han votat també a favor del punt on s’ha aprovat la concessió de subvencions per a la restauració de façanes de l’any 2023.

El següent punt ha aprovat la modificació del projecte tècnic per dur a terme diferents actuacions a les escales mecàniques ubicades al carrer Sant Magí d’Igualada. Ha comptat amb tots els vots favorables.

L’apartat d’Urbanisme del ple ha acabat amb l’aprovació, de forma unànime, de la memòria valorada per l’acondicionament de les instalꞏlacions a l’aparcament soterrani del Campus Salut d’Igualada.

En l’apartat d’Acció Social, s’han aprovat les bases específiques dels ajuts socials de l’Ajuntament d’Igualada per al pagament de l’IBI per a l’any 2024.

Aquest punt ha comptat amb els vots favorables de Junts per Igualada, Igualada Som-hi i ERC i l’abstenció de Poble Actiu.

Seguidament s’ha iniciat l’apartat d’Hisenda on s’ha aprovat la modificació de crèdit 7-2023 amb els vots favorables de Junts per Igualada i les abstencions d’Igualada Som-hi, ERC i Poble Actiu.

En els tres últims punts s’han aprovat per unanimitat tres bonificacions de l’impost sobre construccions a favor de la Fundació Privada Àuria, per les obres d’adequació d’espais interiors de la segona planta de l’edifici de la seva seu social, a favor de taller Àuria per les obres de millora de la seva nau industrial i a favor del Consell Comarcal de l’Anoia, per les obres de reforma de la sala de plens del seu edifici.

Finalment s’han aprovat per unanimitat dues mocions no resolutives; una primera presentada per Junts per Igualada sobre el finançament dels ens local impulsada per la Federació Catalana de Municipis i per l’Associació Catalana de Municipis.

La segona ha estat presentada pel grup municipal de Poble Actiu per la connexió amb transport públic entre Igualada i Lleida que ha comptat amb els vots favorables de tots els grups.

