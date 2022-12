El Ple d’Igualada aprova el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible amb un vot de desempat de l’alcalde

El ple del mes de novembre de l’Ajuntament d’Igualada es va iniciar donant compte de la contractació urgent d’un peó paleta, un peó lampista, un cap de sala, un tècnic auxiliar de biblioteca i una tècnica de formació per l’ocupació.

També s’ha aprovat la modificació de l’encàrrec de gestió del servei de grua municipal, a favor de la societat mercantil de capital públic SIMA. Ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals i l’abstenció de Poble Actiu. Tots els grups municipals han votat favorablement en l’aprovació del projecte executiu referent a la rehabilitació integral de la Piscina Municipal de Les Comes.

El ple del mes de novembre ha servit, també, per aprovar definitivament el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Igualada amb un empat, desfet pel vot de qualitat de l’Alcalde entre els grups de Junts per Igualada i Ciutadans que han votat a favor i els grups d’ERC, Igualada Som-hi i Poble Actiu que s’hi han oposat. Tots els grups municipals, excepte Poble Actiu que s’ha abstingut han aprovat les bases específiques dels ajuts socials de l’Ajuntament per al pagament de l’IBI per a l’any 2023.

El ple també ha aprovat per unanimitat una segona edició del programa de Masoveria Urbana i les bases específiques reguladores de les subvencions per a accedir a aquest programa l’any 2023. En el penúltim punt, el ple ha aprovat amb els vots favorables de Junts per Igualada i Ciutadans i les abstencions d’ERC, Igualada Som-hi i Poble Actiu una modificació de crèdit per a comprar els baixos de l’antiga fàbrica Dpunt, ja que la resta de l’edifici ja és municipal.

Finalment el ple ha aprovat la sol.licitud de bonificació de l’impost sobre construccions a favor de la Generalitat, per les obres de millora en la façana de l’edifici de l’Institut Pere Vives Vich. Regidores de tots els grups polítics municipals han llegit de forma conjunta la declaració institucional del 25N, dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones.