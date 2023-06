El ple d’Igualada aprova el cartipàs definitiu amb petits retocs respecte la proposta inicial

El ple de l’Ajuntament d’Igualada ha aprovat amb els vots a favor dels 10 regidors del Govern, l’abstenció dels 5 regidors del grup municipal d’Igualada Som-hi i els vots en contra dels 3 regidors d’ERC i dels 3 regidors de Poble actiu, el cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 que ara s’enceta.

Així, la proposta aprovada, que defineix l’organització de l’Ajuntament d’Igualada, deriva d’una reorganització de les carteres i dels règims de dedicació dels càrrecs electes amb responsabilitats a Govern. Finalment seran 5 els regidors amb dedicació exclusiva (alcaldia inclosa), enlloc dels 6 que pretenia la proposta inicial, i 1 amb dedicació parcial, mentre que 4 es regiran pel règim de dietes per assistència.

D’altra banda, com ja estava previst, el ple ha aprovat recuperar la figura organitzativa de cap de l’oposició, que recaurà en el socialista Jordi Cuadras, a través de la modificació del Reglament Orgànic Municipal i d’una resolució d’Alcaldia. L’objectiu, expliquen des de l’equip de govern, és facilitar crear consensos entre el Govern i l’oposició ja que entre les atribucions que s’especifiquen per a la nova figura institucional hi ha, per una part, la de ser consultat, a iniciativa de l’alcalde, sobre els afers de més importància per al municipi i per l’altra, proposar millores de l’acció pública. També es vol donar una major pluralitat en els grans projectes de ciutat.

Així mateix, s’estableix que seran 3 els portaveus dels grups municipals i 7 els regidors que s’acolliran al règim de dietes per assistència, a part de la figura de cap de l’oposició.

El cartipàs municipal també determina que seran 4 les places de personal eventual enlloc de les cinc previstes inicialment.