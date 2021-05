El Ple de Tous mostra el seu rebuig unànime als macro parcs solars

El Ple de l’Ajuntament de Tous mostra el seu rebuig als macro parcs solars projectats al municipi. Així s’ha posat de manifest a la sessió plenària ordinària, celebrada el dijous 13 de maig, on totes les forces polítiques presents al Ple (Junts per Tous no hi ha participat) han donat suport a la mocions presentades per ERC Tous i la CUP Tous demanant que no s’implantin les macro instal·lacions al municipi.

La moció presentada per ERC Tous al Ple de l’Ajuntament, en el mateix sentit que la moció de la CUP Tous, és un manifest en defensa d’un model d’implantació de les energies renovables participatiu, sostenible i, sobretot, respectuós amb el territori i amb la gent que hi viu. Un model que no es correspon amb les macro instal·lacions projectades al municipi. En aquest sentit, l’alcalde David Alquézar ha explicat que “estem al costat de la plataforma Salvem Tous i de tots els veïns que han alçat la veu i ens posicionem rotundament en contra d’aquest model que se’ns imposa”. Des del consistori, es denuncia la manca d’autonomia dels municipis respecte la tramitació d’aquests tipus de projectes que ha aportat el decret llei 16/2019, i insten al Parlament de Catalunya a derogar aquest decret.

L’Ajuntament de Tous ja fa anys que treballa en la línia d’una transició ecològica i energètica justa, pública, distribuïda, democratitzada, participativa i sostenible. Per això, es vol fer un pas més per demostrar que un altre model de transició energètica es possible impulsant com a administració la creació de Comunitats Energètiques Locals com a sistemes de producció, distribució, consum, descentralitzats, democràtics i de proximitat.

Segons Alquézar, “creiem que aquesta ha de ser una lluita compartida, un projecte de poble i estem determinats a fer-lo realitat amb l’impuls municipal”. En la darrera dècada Sant Martí de Tous ha implantat mesures d’estalvi energètic assolint una reducció de més del 30%, contracta tota l’energia municipal de fonts renovables i lliures de CO2, ha realitzat diverses instal·lacions de plaques fotovoltaiques en cobertes municipals, aplica una bonificació a l’impost de bens immobles per fomentar l’autoconsum, i ha estat un dels municipis impulsors l’AMEP (Associació Municipis per l’Energia Pública), entre d’altres