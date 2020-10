El ple aprova una moció per no cobrar la taxa de terrasses a restaurants

El cap de l’oposició i portaveu del grup republicà, Enric Conill, ha defensat aquest dimarts al ple municipal d’Igualada la necessitat d’ajudar al sector de la restauració local que veu com “l’Ajuntament no destina cap cèntim a ajudar-los”, i ha demanat no cobrar la taxa de terrasses ni residus així com l’obertura d’una línia d’ajuts directes i l’habilitació d’un servei a domicili municipal. Aquestes mesures formen part del conjunt de propostes que Esquerra porta realitzant al llarg de tota la setmana després d’haver-se trobat amb el Gremi de l’Hostaleria.

En la seva explicació, Conill ha insistit que “actualment Igualada és la ciutat mitjana amb els impostos més alts de Catalunya” i també “la ciutat mitjana que menys recursos destina contra la crisi de la Covid”. Combinació “molt greu tenint en compte que dels 60 milions de pressupost de la ciutat només s’ha fet una modificació de l’1,5%. Tot plegat acaba convergint en una gestió absolutament insuficient”, ha sentenciat Conill.

Com a models de gestió de referència, Esquerra ha enumerat 16 municipis que han aplicat mesures rellevants, com per exemple “Amposta i Olot que han suspès els cobraments de terrasses mentre duri el tancament i ofereixen ajudes de fins a 500 euros per negoci amb fons municipals, Manresa que ha creat un servei a domicili gratuït a disposició de bars i restaurants, igual que Sant Fruitós del Bages. Valls no cobrarà les terrasses fins al 2022, Figueres no cobrarà la taxa d’escombraries ni l’ocupació de via pública, Badalona ha obert un pressupost extraordinari de 250.000€, Sant Cugat ha fet vals de descompte per gastar a comerços municipals o Martorell ajudarà 2.000 establiments amb 1.500€ cada un amb fons municipals”.

El portaveu republicà també ha assegurat que “d’exemples en tenim molts, de ciutats més petites i amb impostos més baixos. Per tant, és perfectament possible fer el que proposem, perquè altres ho fan. És únicament una qüestió de voluntat. Volen o no volen ajudar, Sr. Alcalde?”.

Finalment, la moció d’Esquerra Republicana ha estat aprovada amb els vots favorables d’ERC, Igualada Som-hi, Poble Actiu i Ciutadans. Junts per Igualada s’ha abstingut.