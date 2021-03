El Pla Director de la Conca d’Òdena, una oportunitat per al treball digne i la cohesió social del territori

Ara fa un any, l’esclat de la pandèmia i el tancament perimetral de la Conca d’Òdena ens va trasbalsar la vida. Una pandèmia que malauradament es va endur centenars de vides, i no podem deixar de pensar en elles i les seves famílies.

Hem assistit a la superposició d’una crisi econòmica, ecològica, democràtica, sociopolítica, i ara també sanitària. La pandèmia ha evidenciat els desequilibris de gènere, la feblesa del nostre estat del benestar, com d’essencials són les tasques de cura de les persones i de sostenibilitat de la vida, la fragilitat de les nostres infraestructures sanitàries i les precàries condicions de treball de moltes persones treballadores, dels àmbits de la salut, comerç, transports, llar, de les cures o de l’atenció a la dependència. I si una cosa bona n’hem tret ha estat la defensa aferrissada d’allò públic com a garantia de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats i l’aprenentatge de fer pinya amb aquests professionals i amb tots aquells treballadors que van estar a l’altura del moment transcendental que vivíem; com a societat els hem d’estar infinitament agraïts.

A nivell institucional, al territori també es va fer un pas crucial: vam sumar esforços sota el paraigua “Aliança per la Conca” els set Ajuntaments de la Conca d’Òdena i una quinzena d’entitats, institucions i agents socials i econòmics del territori, entre ells els dos sindicats majoritaris a la comarca de l’Anoia que signem aquest article: CCOO i UGT. Estem convençuts que tocava fer-ho; tocava unir esforços per afrontar plegats els reptes de la Conca d’Òdena. I per nosaltres el repte principal que tenim ara mateix al territori és construir consensos amplis de mirada llarga que permetin la creació d’ocupació estable, amb drets i de qualitat. La concertació territorial és ara més important que mai

La setmana passada es feia públic l’informe d’atur a Catalunya del mes de febrer, amb unes dades de nou molt preocupants que mostren com la crisi derivada de la pandèmia segueix destruint llocs de treball arreu del país. En el cas de l’Anoia ja són 9.100 les persones aturades, una taxa del 15’4%. El 40% del aturats i aturares de Catalunya no reben cap prestació. Davant d’aquestes xifres, cal adoptar mesures, prendre decisions.

Des de CCOO i UGT sempre hem apostat per reforçar el diàleg social i la concertació al territori per garantir transicions socials i mediambientals justes i, assumir la digitalització i la transició ecològica com a oportunitats de futur. I això és el que falta ara mateix a la Conca d’Òdena: llocs de treball dignes per pal·liar l’atur que pateix el nostre jovent, les dones i les persones aturades de llarga durada.

A la Conca d’Òdena tenim la sort de ser un territori atractiu i ple d’oportunitats. La proximitat amb Barcelona i els principals eixos de comunicació i telecomunicacions el fan un lloc atractiu per la inversió d’empreses. Aprofitem-ho! La nostra aposta és l’articulació de polítiques industrials potents i decidides que poden ser palanca de canvi per encarar un nou creixement amb sectors de valor afegit, de futur, que esdevinguin innovadors i competitius i generin llocs de treball estables i de qualitat. Les darreres dècades hem comprovat com, amb els recursos propis del territori, es fa impossible crear suficients llocs de treball; cal ajudar i diversificar l’activitat econòmica i atraure noves empreses per generar llocs de treball directes i indirectes. I perquè vinguin noves empreses hem de transformar l’actual model productiu, reforçar la formació i qualificació professional, gestionar suficient sòl industrial per poder acollir-les i cuidar el nostre entorn natural per integrar-lo en un model econòmic sostenible i inclusiu de futur. No és només una qüestió de quantitat sinó sobretot de qualitat. I diguem-ho clar: cal oferir sòl que reuneixi les condicions que puguin demanar aquelles les empreses, responsables socialment i mediambiental, que expressin un fort compromís, real i efectiu, amb les persones i amb el futur sostenible que permeti viure, treballar i gaudir a la Conca d’Òdena i l’Anoia. Volem feina de proximitat, volem feina Km0.

Durant el procés participatiu del Pla Director Urbanístic d’activitat econòmica de la Conca d’Òdena impulsat per la Generalitat de Catalunya, el PDUAECO, ja vam manifestar públicament la nostra posició a favor del desenvolupament sostenible de la comarca de l’Anoia. Vam destacar algunes mancances en infraestructures de mobilitat viàries i ferroviàries, en ordenació del sòl i urbanització, en promoció econòmica i aprofitament dels recursos del territori, mancances que plantegen avui reptes que cal afrontar amb una visió de territori ampli i amb una mirada amb els territoris i ecosistemes econòmics propers. Vam defensar que era una bona oportunitat per reorganitzar la nostra oferta de sòl industrial i atraure empreses creant sòl de gran format, perquè creiem que disposar d’aquest sòl és una gran oportunitat per sortir de la crisi econòmica amb més i millor ocupació a la comarca de l’Anoia. I creiem que amb la implantació de grans empreses es generarà un efecte tractor que permetrà l’ocupació de les parcel·les industrials buides de petit i mitjà format de què ja disposem. De la mateixa manera que en d’altres comarques ens hem mobilitzat per evitar el tancament d’empreses, aquí estem disposats a mobilitzar-nos tal com calgui per mantenir les nostres empreses, diversificar el nostre teixit econòmic i garantir protecció social per qui més ho necessita, sense deixar ningú enrere, i a mobilitzar-nos que s’obrin noves empreses compromeses amb un futur de treball i oportunitats.

Pensem que per al col·lectiu de les persones treballadores del territori és una bona notícia que el PDUAECO faci aflorar un sòl industrial que esperem que ben aviat pugui acollir activitat econòmica que generi llocs de treball. I estem segurs que Ajuntaments, Govern i sindicats serem capaços de donar recorregut a la concertació social per permetre avançar en la modernització del nostre teixit econòmic i d’unes relacions laborals que eradiquin la precarietat i els baixos salaris, i que anirem a la una a l’hora de garantir que aquests llocs de treball siguin de qualitat i amb drets.

Des dels sindicats demanem que s’aparquin les polèmiques de poc recorregut, basades en la falsa dicotomia entre creació de llocs de treball i protecció del medi natural: ambdues qüestions han de formar part de forma indestriable del desenvolupament social i econòmic de futur del territori. Ara toca implementar mesures urgents. Impulsar una agenda social post-pandèmia que doni certeses a les persones que pitjor ho passen i executar polítiques que abordin les grans transformacions del moment -climàtica, digitalització i demogràfica– dimensionant el sector públic i l’estat del benestar per revertir les desigualtats a favor d’un nou contracte social de justícia social, dinamisme econòmic i sostenibilitat. Ara és l’hora d’aplicar allò que hem après durant la pandèmia: a lluitar junts pel nostre futur.