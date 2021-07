El Pla d’Asfaltatge es centrarà en l’Avinguda Catalunya aquest agost

A principi del mes d’agost està previst que s’iniciïn les obres del pla d’asfaltatges 2021 que donarà continuïtat a la campanya d’asfaltatges que es realitzen any rere any per tal de tenir el ferm dels vials públics en bon estat. El pressupost amb què compta el pla aquest any és de 430.000€.

El pla contempla l’asfaltatge de l’avinguda de Catalunya en diversos trams: des de l’avinguda Doctor Pasteur a l’Avinguda d’Andorra, de la rotonda de l’Hospital fins al carrer de Girona i de la Rotonda del Carrer Lleida a la Plaça Mossèn Segura. També l’avinguda Mestre del Muntaner, des del carrer Comarca a l’Avinguda Balmes; l’avinguda de Gaudí, des de la Rotonda de l’Avinguda Pietat a l’alçada de la residència Pare Vilaseca: l’avinguda d’Andorra, des de l’avinguda Països Catalans al carrer de Lecco, i l’avinguda Sant Jaume Sesoliveres des del carrer Penedès al carrer Solsonès.

També s’asfaltaran el carrer de la Pobla de Claramunt, des de l’avinguda Pasteur al Carrer Comarca; el carrer de Lecco, des de l’avinguda de Balmes a l’avinguda d’Andorra; el carrer Carles Riba, des del carrer de les Guixeres al Nou Pavelló; el carrer de Florenci Valls, des de la plaça Francesc Bedós a la plaça Pompeu Fabra i el carrer Òdena, entre l’avinguda de Barcelona i el carrer del Rei Ferran d’Antequera. En total l’actuació comprendrà una superfície de 36.820,50 m2 d’actuació.

De cara a l’any vinent, el Pla d’Asfaltatges 2022 està preveu, entre d’altres, la millora de diversos trams del Passeig Verdaguer tal i com ja va iniciar-se en el pla de l’any 2020 amb l’asfaltatge del tram nord entre carrer Lleida i Av. Pau Casals.