El pla d’asfaltatge d’Igualada començarà a finals d’abril i no a l’estiu

El regidor de mobilitat de l’Ajuntament, Miquel Vives, ha presentat el pla d’asfaltatges d’aquest 2023, un pla que dona continuïtat a la campanya d’asfaltatges que com a ajuntament es realitza cada any per mantenir i millorar el ferm dels vials públics.

En aquesta ocasió el pla d’asfaltatges que s’iniciarà a finals d’abril i contempla una superfície total d’actuació de 16.704,85 m2 amb una inversió total de 324.874,20€.

Actuacions previstes

Les actuacions que es realitzaran són l’asfaltatge de l’Avinguda Europa des dels carrers d’Irlanda i Països Baixos fins al carrer de Portugal. El carrer de Carles Riba des del carrer Guixeres fins a l’Avinguda dels Països Catalans. El carrer Caritat i la Plaça dels Blanquers des del Carrer Concepció fins a la Plaça de la Bomba i també el carrer Sant Antoni de Baix des del Carrer de Misericòrdia fins la plaça de Justí Vilaró.

Al barri de Sesoliveres s’asfaltaran tres carrers per donar continuïtat a les obres de millora de les voreres que s’han fet aquest últim any. S’asfaltarà el carrer Empordà, des del carrer Urgell fins al carrer Alt Camp. El carrer Ermita des del carrer Bages i el carrer Empordà i el carrer Bages des de la B-222 fins al Carrer Alt Camp.

També s’asfaltaran dues zones blanques d’aparcament, la Zona Blanca de Balmes i la Zona Blanca de Pau Casals. Vives ha explicat que aquest asfaltatge “es farà creant un sistema de recollida d’aigües pluvials que permetrà recollir-les i reaprofitar-les”.

Amb aquest nou asfaltatge es dona resposta a veïns i comerciants de la zona que demanaven un terreny més adequat per aquestes dues zones d’aparcament d’elevat ús.