El Pla d’Arbrat d’Igualada preveu plantar més de 400 arbres durant l’any

El regidor de sostenibilitat de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcè, ha explicat aquest dimecres en la compareixença municipal les dades previstes pel Pla d’Arbrat d’aquest any.

Marcè ha destacat que aquest pla anual que realitza l’ajuntament és “és l’eina que permet gestionar de forma eficaç el patrimoni verd de la ciutat, que inclou els arbres tant en espais viaris, com en espais verds”.

El Pla d’Arbrat anual es divideix en tres fases consecutives que són: fase de reconeixement de la salut de l’arbrat, fase de tala i poda i, finalment, fase de plantació. Ara s’ha acabat la fase de tala i poda i s’iniciarà la fase de plantació.

En concret aquest any, entre gener i abril, hi ha previsió de plantar un total de 414 arbres a la ciutat. D’aquest total d’arbres, està previst que 195 exemplars substitueixin arbres que s’han retirat perquè estaven morts, perquè constituïen un perill per a la ciutadania a causa del seu mal estat intern o perquè causaven molèsties severes ja sigui a la població al·lèrgica o a aixecant voreres i malmetent clavegueram. La resta, 219, són arbres que la ciutat guanya ampliant el patrimoni verd en tots els districtes de la ciutat.

Marcè ha remarcat que tots els arbres que es treuen a la ciutat és en funció de l’estudi exhaustiu que es fa del seu estat de salut cada any a la ciutat. Una revisió que, ha explicat el regidor, “evita mals majors com ara que un arbre pugui caure durant una ventada”. A més, ha detallat Marcè, aquest estudi serveix per veure com “alguns arbres que semblen sans per fora, en realitat per dins estan buits i malalts i cal treure’ls”.

Aquest reconeixement, que és la primera fase del pla d’arbrat, es fa al llarg dels mesos d’agost i setembre i permet recopilar la informació que determina quins arbres cal tallar i substituir. Aquest any 2023 s’han detectat 132 arbres morts (especialment a causa de la sequera) i s’han dut a terme 36 tales de seguretat (23 unitats al carrer Coral la Llàntia i 13 unitats a la ronda del Rec).

La fase de tala i poda comença al mes d’octubre amb la tala dels arbres morts i les tales de seguretat. Enguany, s’ha avançat l’execució del Pla de Poda al mes d’octubre, atès que s’ha dut a terme una esporga especial de seguretat als plàtans de la vorera central del passeig Verdaguer per tal de poder fer el seguiment de l’informe de la gestió del risc d’aquests plàtans que serà presentat properament. La poda s’allargarà fins al mes de març de 2024.

414 arbres nous a la ciutat d’Igualada

La darrera fase, la de plantació, s’acostuma a executar entre els mesos de novembre a febrer, actualment hi ha prevista la plantació de 414 arbres, alguns dels quals ja s’han plantat, com els 93 arbres de l’entorn de la pista del Badia i Margarit o els 24 arbres que s’han plantat a l’Anella Verda.

65 oliveres es plantaran a la tercera fase d’ampliació del camp d’oliveres municipal al Pla de la Massa. 9 arbres estan previstos per a la zona del davant del Pere Vives i 4 més al carrer Guimaraes, davant l’Hospital. Els 223 arbres restants que formen part del pla d’arbrat es plantaran arreu de la ciutat, en tots els districtes. En funció de les obres i dels projectes executats el 2024, el nombre d’arbres plantats encara pot ser superior.

Marcè ha destacat que les espècies d’arbres que es planten actualment s’escullen “tenint en compte factors com la resistència a les sequeres, l’absència de plagues, la insolació que rep, la seva floració, el seu potencial al·lergogen o la a seva intentant incrementar la biodiversitat d’espècies a la ciutat”

Aposta per una Igualada més verda i que creix en nombre d’arbres.

Jordi Marcè, ha finalitzat destacant l’aposta per fer créixer “el verd a Igualada, una ciutat amable, verda i amb un patrimoni d’arbres cuidat, segur i amb bona salut i que presenta zones verdes integrades a la ciutat i que tots els ciutadans tinguin a tocar de casa”.

Els arbres, ha detallat Marcè, “no tenen únicament una funció estètica, són part d’un ecosistema que fomenta la biodiversitat, millora la qualitat de l’aire, dona ombra a carrers i espais verds propers a la ciutadania. Són aspectes importantíssims, que any rere any es controlen amb aquest Pla Estratègic d’Arbrat Viari i a l’Espai Públic d’Igualada”.

