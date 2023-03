El Pla Comarcal de les Persones Grans, amb objectius fins el 2027

El Consell Comarcal de l’Anoia ha acollit l’acte de presentació del Pla Comarcal de les Persones Grans, el document que recull i s’exposa les diferents línies estratègiques a tenir presents a l’hora de dissenyar polítiques de gent gran a la comarca del 2023 al 2027.

Aquest Pla Comarcal es caracteritza per ser fruit d’un procés participatiu, en el qual han participat referents polítics, representants tècnics/ques, entitats i ciutadans/es de l’Anoia, i pretén donar resposta a les necessitats detectades pels diferents agents del territori. El treball està liderat pel Consell Comarcal amb el paper cabdal del Consell Consultiu de la Gent Gran, que ha col·laborat de manera activa en l’organització i en el desenvolupament del conjunt de les sessions del procés participatiu.

El Pla estableix quatre eixos de treball: associacionisme i participació, ús de les tecnologies i comunicació, vulnerabilitats i discriminacions, i envelliment actiu.

El vicepresident primer del Consell, Jordi Cuadras, remarca que “tenim l’objectiu de promoure un envelliment actiu i que com a societat puguem tornar-los tot el que les persones grans ens han donat”.

Santi Broch, vicepresident del Consell va dir en la presentació que “ és un dels nostres objectius fer de l’Anoia un territori amb una bona qualitat de vida per les persones grans, on trobin una atenció adreçada a les seves necessitats i que posi l’accent en la vesant inclusiva i comunitària articulant tots els agents que estan implicats en l’atenció a les persones grans”.

Per la seva part, Enric Senserrich, president del Consell Consultiu de la Gent Gran, va explicar que “la nostra voluntat ha estat la de promoure la representativitat de tots els municipis de la comarca al CGGA” i va afegir que per això, “el presentarem a tots els municipis de la comarca i vetllarem per la seva implementació”.

El Consell de la Gent Gran està format per un conjunt de persones grans amb la voluntat de promoure un envelliment actiu i responsable.