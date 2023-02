El pierenc Arxel Lumbreras, guanyador de la desena edició del concurs de cartells del 8M

El jurat de la desena edició del concurs de cartells del 8M ha escollit l’obra de l’Arxel Lumbreras, un jove de 19 anys de Piera, que guanya 300 € i la satisfacció de veure com el seu cartell ha inspirat la imatge gràfica de les activitats commemoratives del Dia Internacional de les Dones a la Conca d’Òdena.

Al concurs de cartells convocat per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena enguany s’hi s’han presentat 23 obres ben diferents, i el jurat ho ha tingut complicat a causa de l’alt nivell de les propostes presentades. L’obra d’Arxel Lumbreras ha guanyat pel seu moviment, pel recorregut històric per èpoques clau en el feminisme, però també per com parla del feminisme reivindicatiu, que alça el puny; l’obra ho deixa clar: el futur és feminista.

El jurat del concurs d’aquest any buscava un missatge de lluita, defugir la imatge victimitzadora, parlar de sororitat i deslligar les temàtiques de violències del 8M, ja que és un dia de reivindicació, positiu i de visibilització. El jurat estava format per Conxita Garrido de l’entitat Dones amb Empenta; Patrícia Carreño i Sara Lorite de la comissió de coeducació i professores de l’Escola Municipal d’Art La Gaspar; Maria Moix representant del col·lectiu feminista La Incòmoda; i Mireia Prat tècnica d’igualtat de la MICOD.

L’entrega del premi es farà en un dels actes de commemoració del 8M el divendres 10 de març a l’Ateneu Gumersind Bisbal de La Pobla de Claramunt, a les 19.30h. Entregarà el premi de 300 € la regidora d’igualtat de la Pobla de Claramunt, Berta Pons, en representació de l’Àrea d’igualtat de gènere de la MICOD. Al mateix Ateneu Gumersind Bisbal es podrà veure l’exposició de les 23 obres presentades durant tot el mes de març.