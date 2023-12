El Pessebre Vivent dels Prats de Rei va oferir una sessió per a públic amb diversitat funcional

Publicitat

Dissabte 23 de desembre a les 5 de la tarda, l’Agrupació Cultural i Recreativa Sigarra (ACRS) amb col·laboració amb l’Ajuntament dels Prats de Rei, va oferir, per primera vegada i de forma innovadora en la representació de pessebres vivent en tot Catalunya, una sessió especial de la representació del Pessebre Vivent per a un públic amb diversitat funcional, integrat per les persones residents de la Fundació Privada Àuria i les persones que viuen a la residència d’APINAS.

Per tal d’adaptar la sessió al públic assistent, la representació va començar excepcionalment a les 5 de la tarda i va ser més curta, adaptant el circuit i la posta en escena per ser més amable segons les diverses capacitats funcionals. Els actors i actrius, persones voluntàries del municipi, principalment, van ajustar els escenaris i els efectes d’il·luminació i altres, i van representar el mercat, els animals, l’anunciació, buscant posada, l’anunciació dels pastors, la ova, Herodes, Simeó i finalment es va arribar a l’adoració dels Reis.

La jornada va permetre fer gaudir de l’espectacle a persones amb diversitat funcional, moltes d’elles per primera vegada, de la 52a edició del Pessebre Vivent dels Prats de Rei.

El Pessebre Vivent dels Prats de Rei

Des de fa 52 anys, els carrers i places dels Prats de Rei es transformen en un gran escenari i, ajudats per la màgia del guió i d’uns decorats espectaculars, ens transporten a l’antiga Palestina, on fa més de 2.000 anys es van produir els fets que van marcar la humanitat.

És l’acte cultural que mostra de manera més activa el lligam i la importància que el casc antic té amb el poble. En ser un pessebre teatral, està format per diferents escenaris que formen un circuit que acaba passant per tot el nucli antic.

Del pessebre cal destacar-ne la implicació de pràcticament tot el poble. Un dels trets més importants del Pessebre dels Prats de Rei és que els actors parlen de viva veu i que té música pròpia (l’únic pessebre de Catalunya amb Banda Sonora Original). Ms. Valentí Miserachs va compondre l’oratori “Nadal, El Pessebre Vivent dels Prats de Rei” per a orquestra, cors i soprano solista, expressament per aquesta obra. Va ser estrenada a Roma (l’any 1987) i ha estat interpretada en dues ocasions a les nostres comarques (el 1988 dirigit per Ms Valentí Miserachs i el 1996 per Concepció Ramió).

