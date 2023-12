El Patge Faruk estrenarà a la Cavalcada una carrossa especial en ocasió del 80è aniversari

Publicitat

El Patge Faruk celebrarà aquest any el seu 80è aniversari de l’arribada a Igualada. Sens dubte, una ocasió molt especial. Per això, la Comissió de Reis ha preparat tot un seguit d’activitats per a retre homenatge a l’enviat de Ses Majestats que tanta il·lusió desperta entre tots els igualadins.

La Veu de l’Anoia dedicarà a la propera edició del 29 de desembre un suplement especial de quatre pàgines en ocasió dels 80 anys del Patge Faruk. Tot l’exemplar s’obsequiarà a les famílies durant el lliurament de la Carta als Reis l’1 de gener, i durant el Saló de la Infància. Canal Taronja i Ràdio Igualada també oferiran programes especials.

Però la gran sorpresa que tots esperarem és que Faruk estrenarà aquest any una Carrossa especial durant la Cavalcada. Des de la Comissió mantenen en el més estricte secret com serà la carrossa, però asseguren que serà “molt bonica i representarà molt bé a Igualada”.

L’Auca dels Reis d’aquest 2024 està il·lustrada per Mar Moreno i els textos són de Georgina Guixà.

Dijous arriba el P. Faruk

El Patge Faruk arribarà al Pavelló de Les Comes el dijous 28 de desembre. A les 18:00 h “La Tresca i la Verdesca” amenitzaran l’espera, abans que Faruk entri acompanyat de desenes de patges i portant els Llibres Blanc i Negre. Les entrades estan disponibles a tiquetsigualada.cat des d’avui i fins al mateix dia 28. A la taquilla del pavelló a partir de les 6 de la tarda. A la pista de bàsquet també podran rebre a l’emissari.

Abans de la seva arribada a Les Comes, el Patge Faruk recorrerà els carrers d’Igualada seguint una ruta que inclou diversos carrers d’Igualada passant pel c/ Carles Riba, av. dels Països Catalans, av. de Balmes, av. Gaudí, Espelt, Ronda Fàtima, N. Sra. de la Pietat, Fontsanta, sant Martí Sesgaioles, Joan Maragall, Passeig Verdaguer, Lleida, Dr. Coca, Pau Casals, Pau Muntadas, Nicolau Tous, Passeig Verdaguer, Pau Casals, av. Caresmar, Soledat, Sant Jordi, Rbla. Gral. Vives, Rbla. Sant Isidre, Garcia Fossas, Plaça de la Creu, Argent, plaça Ajuntament, Santa Maria, Roser, plaça del Rei, Sant Jordi, Rambla Gral. Vives, Rambla Sant Isidre, Rambla Nova, Plaça i carrer de Santa Caterina, c/ Aurora, plaça de Cal Font, c/ Sant Magí, c/ de la Torre, c/ Santa Caterina, c/ Trobadiners, av. de Balmes i Pavelló de Les Comes.

