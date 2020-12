El Parlament demana crear una delegació de TV3 i Catalunya Ràdio a la vegueria del Penedès

La comissió de control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha aprovat una resolució en què s’insta el Govern a proposar la creació d’una delegació de TV3 i Catalunya Ràdio a la vegueria del Penedès “per tal que en faciliti la seva visualització als mitjans públics catalans i es pugui cobrir l’actualitat informativa d’aquest territori en les millors condicions”.

La resolució ha estat presentada per ERC i ha rebut el vot favorable de Junts per Catalunya, PSC, Catalunya en Comú Podem i CUP. Per la seva part, Ciutadans hi ha votat en contra, mentre que el PP no ha participat en la sessió.

En l’exposició de motius, ERC assenyalava que les quatre comarques que composen la vegueria (Alt i Baix Penedès, Garraf i gran part de l’Anoia) pateixen una “infradotació” dels mitjans públics, tot reclamant que es cobreixi la realitat d’aquest territori “més a fons”.

Actualment, el Penedès queda dins de tres àmbits informatius: Barcelona, Tarragona i Catalunya Central. “Això provoca que no s’entengui la vegueria com a territori conjunt i es converteix en l’últim punt on es destinen els recursos i l’atenció mediàtica. Aquest fet provoca que el ressò mediàtic de la realitat penedesenca sigui molt irrellevant en els espais de la CCMA”, diu el text de la proposta.

En l’argumentari també es recorda que, el passat juliol, el Govern va anunciar l’inici del desplegament de la vegueria del Penedès (aprovada el 2017) i de les delegacions territorials dels diferents departaments. “Cal reforçar aquest desplegament dotant d’un univers comunicatiu conjunt i la delegació de la CCMA al Penedès és un primer pas indispensable”, rebla.