El Parc Agrari de la Conca d’Òdena obre les portes dels seus productors amb el Mercat Agrari i el Rutatast

El Parc Agrari de la Conca d’Òdena organitza el proper diumenge, 16 d’octubre, a la Plaça Sant Miquel de Capellades, la 3a Mostra de Productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena (PACO). Les edicions anteriors es van celebrar a Rubió i a Santa Margarida de Montbui, amb una molt bona acollida.

Durant tot el matí, entre les 10 i les 14h, els assistents podran comprar tiquets per consumir productes de la Conca d’Òdena a la fira i conèixer, d’aquesta manera, els aliments del Parc Agrari. També hi podran comprar els productes que els oferiran els productors del territori que hi participaran i podran prendre part en xerrades, actuacions musicals, activitats lúdiques i degustacions.

El següent cap de setmana, diumenge dia 23 d’octubre, tindrà lloc el RutaTast del PACO, una passejada de 13 km apta per a petits i grans, fent parada en onze punts on els participants podran degustar diferents productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena en format de delicioses tapes, així com vins i cerveses de la zona. Algunes d’aquestes parades estaran situades a les mateixes explotacions agràries, que es podran visitar.

El RutaTast del PACO anirà de Copons fins a La Mallola, a Santa Margarida de Montbui. La sortida serà esglaonada en petits grups, entre les 8 i les 9:30h i, en el moment de realitzar la inscripció al web www.parcagrarico.cat, es pot escollir l’horari d’inici. El retorn al punt d’origen, Copons, es farà amb un autobús gratuït, ininterrompudament entre les 12 i les 15h. El preu és de 12 euros pels adults i 6 euros pels menors de 6 anys.

Es podran tastar els vins i mosts del Celler Anna Rosell; la crep amb formatge fresc i melmelada de figa d’Aliment Humà; el melós de vedella de l’Albera amb cigronet de l’Alta Anoia de Casa Nostra i Mas d’Ardesa; el tall de xai a la brasa amb pa i all i oli de Can Travé, els vins; cerveses i mosts del Celler Mestís; els formatges de la Formatgeria Flor d’Ametller; la coca de recapte del Col·lectiu Eixarcolant; els olis del Molí de Can Gibert; la truita de patates d’Ous d’OR-PÍ; la cervesa artesana de La Naris; i el gelat d’Ecomercaderet.

Aquestes dues iniciatives les impulsa el Parc Agrari de la Conca d’Òdena, amb la col·laboració de l’Associació de Productors del Parc, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l’Anoia, la Xarxa de Productes de la Terra i l’Ajuntament de Capellades.