El nou tractament làser bioluminescent de Sílvia Giralt

Elimina arrugues, soluciona el problema de les marques d’acne, perfecciona, il·lumina i neteja d’impureses.

Aquest tractament de la Clínica estètica antiaging & medicina estètica Sílvia Giralt combina una nova generació d’IPL amb carbó actiu per solucionar les preocupacions estètiques facials.

Aquest tractament de la Clínica estètica antiaging & medicina estètica Sílvia Giralt és capaç de donar solució a totes les preocupacions estètiques relacionades amb el fotoenvelliment sense perill de patir cap lesió.

Per a això, combina la tecnologia Procyon, un revolucionari sistema de tecnologia de Llum Polsada millorada, amb tècniques molt eficaces, com el carbó actiu, per eliminar els signes de l’envelliment, l’edat i altres factors.

Procyon, una plataforma lumínica multidisciplinària única al món

Aquest tractament revolucionari dissenyat acuradament per treballar amb FHOS té truc: el secret és el seu sistema únic d’ona en altiplà, gràcies al qual transfereix gran energia i concentració de llum en un curt espai de temps, sense arribar a escalfar els teixits. Això es tradueix en una millora de la pell tant del rostre com del cos en tots els sentits.

Ofereix una simbiosi única i perfecta entre l’equip de llum polsada d’última generació Procyon i la cosmètica bioluminescent per atorgar resultats immediats, visibles i duradors en temps rècord. Amb llampades de tan sols 15 minuts, ofereix una veritable alternativa a la medicina estètica i compta amb estudis clínics mèdics avalats que així ho certifiquen.

Com funciona? La llum d’alta intensitat que emet el làser és absorbida pels pigments naturals de la pell estimulant la producció de col·lagen i la regeneració de les fibres d’elastina. A més, gràcies a la seva aplicació amb carbó actiu, exfolia la pell arrossegant toxines i cèl·lules mortes, neteja la pell d’impureses i la perfecciona.

Beneficis

– Fotorejoveniment.

– Atenuació d’arrugues.

– Eliminació de marques d’acne.

– Millora d’imperfeccions i neteja impureses gràcies la seva aplicació amb carbó actiu, que exfolia i renova la pell, arrossegant toxines i cèl·lules mortes, iguala el to i textura del rostre, proporcionant més lluminositat.

Sessions recomanades: de 6 a 8 sessions a l’any (amb una freqüència mensual)