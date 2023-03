El nou sòl industrial de la Conca d’Òdena es presenta a la fira més important del sector immobiliari

Aquesta passada setmana s’ha celebrat a Cannes la fira internacional més important del món del sector immobiliari: MIPIM (Mercat Internacional dels professionals en Immobles), i en el marc de l’esdeveniment s’ha presentat el nou sòl industrial de gran format recollit al nou Pla Director d’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO).

Durant quatre dies, del 15 al 18 de març, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena ha fet difusió de les noves parcel·les disponibles en un estand compartit amb Incasòl de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. En nom dels set municipis de la Conca d’Òdena, l’alcalde de Castellolí, Joan Serra, va poder presentar públicament el PDUAECO i explicar al públic interessat les característiques i avantatges dels quatre nous sectors industrials que recull aquest Pla que es va aprovar definitivament el passat més de febrer i que recull parcel·les de fins a 40 hectàrees als municipis d’Òdena, Igualada, Jorba i Vilanova del Camí.

A més de fer una presentació pública dins l’agenda d’actes de la Fira, Joan Serra s’ha reunit amb inversors, consultories, equips d’arquitectura i altres empreses especialitzades en trobar ubicacions per a empreses industrials i logístiques. L’alcalde de Castellolí explica: “han estat dies intensos, amb moltes jornades de networking i trobades amb empreses intermediàries que, en alguns casos, han mostrat molt interès per conèixer de primera mà aquestes espais i ubicacions”. “Ser presents a la Fira ens ha permès posicionar la Conca d’Òdena com a territori referent de Catalunya per captar inversions”, afirma Joan Serra.

La MICOD seguirà treballant amb els contactes generats durant els dies de la fira MIPIM, per agendar visites i facilitar tota la informació necessària a les empreses interessades. Tota la informació sobre l’oferta de sòl industrial a la Conca d’Òdena es pot consultar a la web investcentercatalonia.cat.