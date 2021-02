El passat dilluns, Calaf va celebrar el ple municipal, en format online, del mes de febrer.

Un dels primers punts va ser l’aprovació per unanimitat del nom del nou Espai Social i Cultural. Un cop valorades les propostes rebudes a través del procés participatiu obert a la ciutadania, la Comissió del Nomenclàtor va escollir i proposar al Ple el nom de Carmen Arrojo i Maroto (Madrid, 1918-2017), reconeguda activista republicana que durant una època de la seva vida va ser mestra de literatura i francès a Calaf. Al Ple també es portava a votació l’aprovació del projecte de l’Espai Social i Cultural – que va comptar amb els vots en contra del GiC i l’abstenció de Junts per Catalunya – i l’aprovació del seu reglament de funcionament, que tampoc va comptar amb el suport de l’oposició – amb tres vots en contra -. Entre d’altres motius, van manifestar no estar d’acord amb el plantejament d’aquest nou espai per les gestions i manca d’entesa amb l’Institut per l’antiga biblioteca.

Ajuts al sector empresarial i de serveis per la Covid-19

Es van aprovar per unanimitat les bases d’uns ajuts de 22.859€ amb l’objectiu de col·laborar amb la despesa que suposa la implementació de mesures higièniques de prevenció, protecció i seguretat per a la tornada a l’activitat econòmica amb la nova situació a empreses i serveis del municipi.

Endavant amb la planta de desnitrificació biològica

En aquest Ple també es portava a votació l’aprovació de l’expedient per licitar el contracte d’obres de construcció de la Planta de neteja de nitrats, un cop aprovat definitivament el seu projecte que ha estat en exposició pública durant el període legal establert.

El GiC i JxCat van mostrar dubtes pel que fa al cost de manteniment de la planta, encara que la construcció estigui 100% subvencionada. L’alcalde va detallar que el cost de manteniment serà de 0,15€ m³, molt més barat que Amfesta que ara és de 0,55€ m³ i que el que es preveu que costi la Llosa del Cavall entre 0,70€ i 0,75€ m³. Finalment, es va aprovar amb 8 vots a favor, l’abstenció de JxCat i 1 vot en contra del GiC.

S’aprova l’ordenança del porta a porta

Per complir amb el compromís d’implantar el porta a porta, es va portar al Ple la regulació de la recollida i transport de residus domèstics i també els residus de comerços, oficines, serveis i d’altres. Es va aprovar amb 7 vots a favor, 2 abstencions per part del GiC i 1 vot en contra per part de JxCat, ja que cap dels dos grups considera el model del porta a porta el més òptim.

D’altra banda, es va aprovar per unanimitat: donar suport al Casino de Calaf per l’obtenció de la Creu de Sant Jordi; tres modificacions de crèdit per incorporar subvencions relacionades amb quatre plans d’ocupació del projecte “Treball als barris”, per la compra de compostadors i per oferir el programa de formació d’oferta en àrees prioritàries (FOAP) des del CRO; i una modificació del POUM, per permetre ampliacions superiors al 10% de construccions existents en sòl no urbanitzable a l’empresa Solestany.

Finalment, es va aprovar la compatibilitat de l’arquitecte amb altres tasques amb l’objecció de l’oposició.