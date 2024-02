«El nostre rellotge dona tranquil·litat a les famílies durant 24 hores al dia, tant si els usuaris són a casa com si surten a fora»

Vaig néixer a Igualada i soc bomber de professió des de fa 22 anys. He fundat i creat diferents empreses al llarg de la meva vida i actualment estic dirigint Cardiosos Global Protection SL, empresa líder a nivell català en el sector de la cardioprotecció i implantació de desfibril·ladors. Acabem de desenvolupar una nova empresa anomenada SENIOR FAMILY HEALTH SL, dedicada al servei de teleassistència avançada a través d’un rellotge intel·ligent. Heu creat un servei pioner de teleassistència avançat. Com funciona? Es tracta d’un servei de teleassistència avançada associat a un rellotge que porta la persona que nosaltres anomenem “sènior” i que en qualsevol moment el seu fill o familiar més directe pot monitorar a través d’una APP instal·lada al seu mòbil. A més, disposem d’un Call Center on es reben les trucades d’urgència 24 hores/ 356 dies i des d’on s’activen els diferents mitjans i serveis en cas de…

