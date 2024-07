El Night Glow d’aquest any, més segur i… més gran!

La nit del dissabte 13 de juliol tornarà a ser la més esperada del festival, amb la tradicional encesa nocturna de globus Night Glow i el primer concert del festival Anòlia, a càrrec de La Banda del Coche Rojo, un grup de versions amb llarga experiència i un variat repertori que va des del reggaeton més caribeny fins a la música en català del moment, passant pel techno, el pop i els clàssics de sempre.

Per tal de poder ampliar l’aforament i donar, així, cabuda als milers de d’assistents provinents d’arreu del país, l’organització ha fet canvis en la distribució dels espais.

Així, l’escenari se situarà en un angle del parc i els diferents carrils de l’avinguda Catalunya esdevindran espai per al públic, amb foodtrucks i barres de servei de menjar i begudes.

En els vols de tarda, per motius de seguretat, l’espai destinat als globus es mantindrà a certa distància del públic assistent.

Enguany s’ha ampliat l’oferta de restauració i es demana als assistents que, en cas de portar-se el sopar, no instal·lin taules, cadires ni altres objectes que puguin dificultar l’evacuació o el pas dels vehicles dels pilots per la zona de gespa.

Pel que fa a l’aparcament, l’organització habilitarà places d’aparcament a la zona de l’entrada del polígon de Les Comes per Can Roca (sortida de l’autovia número 555), a uns quinze minuts caminant del Parc Central.

Tot i així, es demana a tots els veïns d’Igualada i municipis propers que hi acudeixin caminant o bé en transport públic, ja que es preveuen nombroses alteracions de mobilitat amb diversos carrers tallats a la zona. Just al costat del camp de vol, davant de l’edifici Ignova, es reservaran places d’aparcament però únicament per a persones amb mobilitat reduïda.