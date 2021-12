Barcelona 24 h és un musical fresc i ideal per als joves, que clou la temporada estable d’aquest any al Teatre Municipal l’Ateneu. La representació tindrà lloc aquest diumenge dia 19 de desembre, a les 7 de la tarda. L’espectacle ha estat nominat a quatre premis Butaca: millor espectacle musical, millor composició musical, millor actor (Jaume Casals) i millor actriu (Mireia Òrrit). Hi intervenen, a més, les actrius Anna Piqué i Laia Fontán i els actors igualadins Àlex Sanz i Carles Pulido.

Les entrades tenen un preu de 20, 18 i 15 € i es poden adquirir per Internet a https://teatremunicipalateneu.cat/. També es poden comprar al Punt de difusió cultural i turística d’Igualada (Sala Municipal d’Exposicions c. Garcia Fossas, 2 -pl. de la Creu). De dimarts a dijous de 18.30 a 20.30 h. Divendres de 18 a 21 h. Dissabtes d’11 a 14 i de 18 a 21 h . Diumenges d’11 a 14 i de 18.30 a 20.30 h. Durant aquesta setmana els joves fins a 25 anys poden comprar les entrades a cinc euros. A més hi ha descomptes per a diversos col·lectius.

L’espectacle segueix la vida de quatre joves que es creuaran, s’enfrontaran i s’enamoraran a la ciutat de Barcelona. Una fotògrafa que ho ha deixat amb la seva parella coincideix a l’Apolo amb un noi romàntic obsessionat amb les pel·lícules de Hugh Grant.

Una pija de Sarrià decideix independitzar-se i buscar pis per sota de la Diagonal, mentre que un noi ambiciós, que només pensa en la feina, decideix fer una pausa per comprar un Kinder Bueno al paki 24 h de sota l’oficina. Cap d’ells pot imaginar-se que, ni que sigui per un instant, tot serà possible en aquesta ciutat.

Una companyia jove

Barcelona 24 h és una producció de Suerte en mi vida. El text i la música original són de Pau Barbarà Mir (presentador d’El camerino d’iCat FM, precriptor teatral d’Escena 25 (ICEC), La Taula del Costat (La Vanguardia) i professor de la UPC. El director és Marc Flynn que ha treballat en espectacles com Anastasia al teatre Coliseum de Madrid i a El despertar de la primavera al Teatre Victòria. Ha tingut cura dels arranjaments i la direcció musical en Dídac Flores que ha col·laborat en espectacles com El Rey León al Teatre Lope de Vega de Madrid, Dirty Dancing al Tívoli, Mar i Cel al Teatre Victòria o el petit musical lo tuyo y lo mío al Club Capitol. L’ajudant de direcció i coreògraf és Rubén Yuste que ha participat en musicals com Sugar, con faldas y a lo loco, Mar i Cel, Los Miserables o Grease.