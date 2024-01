El Museu tanca els actes del 75è aniversari de la descoberta de la vil·la romana de l’Espelt amb una visita guiada

Publicitat

Aquest mes de gener, el Museu tanca els actes en commemoració del 75è aniversari de la descoberta de la vil·la romana de l’Espelt amb una visita guiada i gratuïta, aquest diumenge 14 de gener a les 12 h, a l’exposició que mostra els materials més rellevants trobats durant les excavacions arqueològiques a les vil·les romanes de la Conca d’Òdena.

A través de 49 peces del fons del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, l’exposició us convida a fer un passeig pel món romà a la Conca d’Òdena i la seva distribució territorial. A través de quatre vil·les romanes: Espelt (Òdena), Pla de la Torra (Santa Margarida de Montbui), Vilar del Met (Vilanova del Camí) i Can Roca de la Pedrissa (Igualada) coneixerem el nostre territori fa uns 2000 anys.

Completarà la visita un recorregut per l’exposició “Caput Aut Navis. A cara o creu”, mostra itinerant de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, que a través de 72 peces del fons del Museu de Granollers, convida a fer un passeig pel món del joc en temps antics.

Al final de la visita els assistents podran provar de jugar a alguns dels jocs més representatius del món antic com el molí de nou, l’alquerc o les tabes. Les dues exposicions es podran visitar de forma gratuïta fins el diumenge 28 de gener de 2024.

Terra de vil·les

Sigarra (els Prats de Rei) era la ciutat de referència del territori comprès entre el d’Iesso (Guissona) i el d’Ausa (Vic). Una de les zones agrícoles més àmplies dins els dominis de Sigarra era la conca d’Òdena. A més, estava ben comunicada gràcies a la via que connectava Sigarra amb la Via Augusta al seu pas per Ad Fines (Martorell). A la conca d’Òdena hi coneixem quatre vil·les que es repartien el territori de forma homogènia.

Vil·la romana de l’Espelt

Els objectes més destacats trobats a les diferents campanyes d’excavació són: plats amples -de vidre i ceràmica-. Una peanya de bronze que hauria sostingut un gran vas per al vi, llànties, una agulla per guarnir els pentinats femenins o una clau que obria una arqueta. Un rellotge de sol arrodoneix la percepció que ens podem formar de la vida quotidiana a la vil·la.

En destaquen fragments de mosaic i pintura mural, així com un conjunt de monedes que ens parla de la riquesa de la vil·la.

L’any 2018, es va realitzar una recreació en 3D del jaciment amb una finalitat didàctica. Partint de les conclusions i dels materials procedents de les excavacions, es van proposar les solucions més plausibles per completar allò que no s’havia conservat com, per exemple, el sistema de cobertes. Aquest element conjuntament amb unes vistes 360° de les diferents estances de la casa es poden veure a l’exposició.

El Vilar del Met (Vilanova del Camí)

És la que es coneix de més antic: ja n’hi ha notícies des de finals del segle XIX. No obstant això, només s’hi han fet excavacions molt esporàdicament. Tenim indicis per pensar que, hi va haver una vil·la de mides considerables entre els segles I i IV dC. Els materials trobats revelen que hi havia zones de producció i emmagatzematge – fragments d’àmfores i dolis per a la producció del vi, però també fragments de vaixella fina. En destaca un flascó de perfum tan ben segellat que encara el manté en estat líquid.

Pla de la Torra (Santa Margarida de Montbui)

Es va descobrir l’any 1978 arran de les obres de construcció de la subestació elèctrica de Montbui. Les restes trobades corresponen a la zona de banys de la vil·la, però també hi ha objectes procedents de la residència.

Del sistema constructiu dels banys es troba un conjunt de clavis coctiles que s’utilitzaven per escalfar les parets del caldari (sala calenta).

La vil·la romana de Can Roca de la Pedrissa està situada al municipi d’Igualada, però únicament s’ha fet alguna prospecció d’urgència i no disposem de gaire informació ni de materials representatius.

