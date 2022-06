El Museu Molí Paperer estrena un espai dedicat a l’aqüífer Carme-Capellades

Aquest dimarts al matí s’ha estrenat un nou espai audiovisual dedicat a l’aqüifer Carme-Capellades, que es podrà visitar al Museu Molí Paperer de Capellades. L’acte ha comptat amb la participació dels alcaldes del territori, de representants de la Junta d’Usuaris de l’Aqüífer Carme-Capellades, de l’ACA i dels diferents tècnics que intervenen en la gestió de l’aigua.

Ha intervingut primer la directora del Museu, Victòria Rabal, per explicar com el Museu volia tenir aquest espai des de feia temps per fer pedagogia tant de la situació de l’aqüífer com de la zona on està situada. Seguidament ha parlat l’actual president de la JCUACC, Marc Sánchez, per explicar com va sortir la idea de treballar en aquest espai i reforçar el treball amb una revista semestral, “l’Aqüífer Carme-Capellades”, que recollirà la veu de totes les parts i de la qual se n’acaba d’editar el primer número. Finalment ha tancat l’acte l’alcalde de Capellades, Salvador Vives, per agrair tota la feina feta des de les diferents parts i remarcant la necessitat de fer difusió de tot el treball que s’hi està fent. Abans d’acabar, s’ha convidat a tots els assistents a fer una visita de l’audiovisual.

A partir d’ara el Museu disposarà d’una nova sala audiovisual dedicada a l’Aqüífer Carme-Capellades al Museu Molí Paperer de Capellades, on es farà una projecció en format mapping sobre la maqueta en tres dimensions de l’aqüífer. Aquest espai fix suposarà la primera experiència a Catalunya de difusió i divulgació del que és un aqüífer i la importància de realitzar una bona gestió pel seu territori.