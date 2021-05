El Museu de la Pell se sumarà al Dia Internacional dels Museus

En motiu del Dia Internacional dels Museus, el Museu de la Pell d’Igualada proposa diferents activitats entre el avui, dia 15, i el 23 de maig. Durant aquests dies hi haurà portes obertes al Museu de la Pell i a l’Antiga Adoberia de Cal Granotes en l’horari habitual (de dilluns a divendres de 10 a 14; dijous i divendres de 16 a 18.30 h i els caps de setmana d’11 a 14 h).

Demà diumenge 16 de maig a les 11.30, a la sala d’exposicions temporals del Museu, membres de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada i de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada faran una visita guiada a l’exposició de fotografia: “40 anys fotografiant Tres Tombs”.

A la mateixa hora a la Vil·la Romana de l’Espelt es podrà assistir a una visita teatralitzada a càrrec dels masovers de la finca. En Soli i la Valèria ens explicaran com es vivia en una vil·la del s.II dC. Després ajudaran als més petits a crear una bulla scortea, una mena d’amulet de protecció que portaven els nens i nenes a l’antiga Roma. Aquesta activitat s’engloba dins del Creactiva’t al Museu, activitat familiar que es farà de forma presencial per primera vegada aquest 2021. L’edat recomanada per fer el taller és a partir de 7 anys.

El diumenge 23, a les 12.00 el Museu inicia una nova activitat. Es tracta d’una ruta guiada pel barri industrial del Rec que descobrirà l’arquitectura, els oficis i les anècdotes d’un barri únic a Europa. Aquesta ruta quedarà a l’agenda del museu i es farà el darrer diumenge de cada mes.

El mateix diumenge, amb motiu de la celebració de la Mostra Igualada. Fira d’Espectacles Infantils i Juvenils, el Creactiva’t al Museu en línia farà un taller per als més menuts a fer un titella de dit. Els vídeos-tutorials es penjaran a les xarxes socials el diumenge 23 i a partir d’aquest dia es podrà passar a buscar els retalls de pell pel Museu. Aquestes activitats tenen un aforament de 20 persones i requereixen inscripció prèvia al telèfon del Museu: 93 804 67 52.

Per altra banda i dins del marc del DIM 2021, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya proposa als museus del país participar en un projecte per homenatjar un dels col·lectius més castigats per la pandèmia. Es tracta de l’activitat “Donem de nou la benvinguda a la gent gran”. El Museu de la Pell ha proposat unes visites guiades a l’exposició “40 anys fotografiant Tres Tombs” i uns tallers manipulatius amb pell.

Aquesta proposta ha tingut molt bona acollida entre la residència i els centres de dia del Consorci Sociosanitari d’Igualada. Els avis i àvies visitaran el museu tots els dilluns del mes de maig, dies en què el museu està tancat al públic i pot dedicar tot el temps i les mesures sanitàries necessàries per donar la benvinguda a aquest col·lectiu.

El Consell Internacional de Museus (ICOM) organitza el Dia Internacional dels Museus des del 1977 a tot el món i aquest any sota el lema: “El futur dels museus: recuperar i

reimaginar” proposa a totes les institucions activar la cultura per recuperar a poc a poc la normalitat.