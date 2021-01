El Museu de la Pell o l’Escorxador seran centres electorals el 14-F

La tinenta d’alcalde d’Igualada, Carlota Carner, ha explicat aquest dimarts el dispositiu extraordinari que l’Ajuntament d’Igualada ha dissenyat per garantir la seguretat de les persones en la jornada electoral de les eleccions al Parlament que de moment està previst que es celebrin el proper 14 de febrer.

Carner ha destacat que “l’Ajuntament no fixa les dates de les eleccions, però sí que hem de vetllar perquè es puguin celebrar amb les màximes garanties. Per això hem pres totes les mesures possible per adaptar aquestes votacions atípiques a les recomanacions i als requisits establerts per la Generalitat”.

La primera novetat és el canvi de la ubicació habitual d’alguns col·legis electorals per tal de garantir les mesures sanitàries pel que fa a l’espai, la ventilació i els accessos. Carner ha explicat que s’ha treballat amb la idea d’utilitzar només edificis públics i s’han descartat residències, centres sanitaris o centres educatius de titularitat privada. En total, el mapa electoral d’Igualada es divideix en 22 col·legis i 45 meses electorals. La nova distribució dels centres de votació, així com tota la informació relacionada amb aquestes mesures, es pot consultar al web municipal, www.igualada.cat.

D’altra banda, a més del personal de l’Ajuntament que habitualment intervé en el desenvolupament d’unes eleccions (brigada municipal, auxiliars administratius, personal informàtic, secretaria, etc.), en aquesta ocasió s’ha determinat la necessitat de dos nous perfils. Així, a cada local de votació hi haurà un responsable sanitari, que s’encarregarà de vetllar pel compliment de totes les mesures sanitàries motivades per la pandèmia i desenvoluparà la seva tasca a l’interior del col·legi electoral. Es preveu cobrir un torn de matí i un de tarda per garantir aquesta tasca durant tota la jornada. A més, a cada col·legi també hi haurà un responsable de cues, que vetllarà perquè l’accés i la sortida del local es faci també complint totes les mesures de protecció. Aquest personal treballarà a l’exterior de la seu electoral i es cobriran també dos torns horaris. Igualment, la Policia Local reforçarà el dispositiu habitual de vigilància.

L’Ajuntament també contractarà una empresa per dur a terme la desinfecció de tots els col·legis electorals el dia abans de les votacions. A més, el diumenge al vespre, tot just acabada la jornada electoral, es desinfectaran els espais que hagin d’obrir la seva activitat l’endemà. Carner també ha explicat que durant el dia de les eleccions es netejaran els espais electorals i els banys un cop al matí i un cop a la tarda.

L’Ajuntament també ha determinat l’espai adequat de votació en cada col·legi electoral, tant pel que fa a la col·lació de les meses, dels seus membres, dels votants i de les cabines com a l’espai on s’ha d’efectuar l’escrutini, amb la concurrència dels representants de l’administració i dels interventors i apoderats de les diferents formacions polítiques.