El Museu de la Pell, gratuït del 18 al 27 d’octubre

Amb motiu de la IX Setmana del Turisme Industrial que organitza la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, el Museu de la Pell obrirà les seves portes gratuïtament del 18 al 27 d’octubre, en horari del museu, per donar a conèixer els espais permanents de l’edifici de Cal Boyer: L’Home i l’aigua, L’ofici d’adober i Un univers de Pell. L’antiga adoberia de Cal Granotes resta tancada per a la remodelació de l’edifici i la instal·lació d’una nova museografia.

Coincidint amb aquest esdeveniment, el museu participa per segon any consecutiu a la II Fira Singular de Cultura Artesana que es celebra a Copons aquest dissabte i que organitza el Consell Comarcal de l’Anoia amb el projecte Anoia en Transició.

Les propostes que es trobaran els visitants formen part dels tallers que el Museu ofereix dins la seva oferta educativa per a centres escolars i del programa Creactiva’t al Museu que ofereix tutorials en format DIY (Do It Yourself) a les persones que volen treballar la pell des de casa.

Les famílies podran fer un tipi dissenyat per Olya Dubovik, dissenyadora ubicada al barri del Rec o un clauer de pell dissenyat per l’il·lustrador igualadí Xavier Mula o un ocell de pell creat per Mon Soler de Nubuckcuir Leather Bag. El taller és gratuït i no cal inscripció prèvia.

Bus a Cegues

Una de les activitats més consolidades de la Setmana del Turisme Industrial és el Bus a Cegues, un recorregut sorpresa que s’iniciarà des de diferents punts de Catalunya amb activitats per diverses localitats i equipaments associats a la XATIC.

Aquest any s’ofereixen 6 rutes diferents el 19 d’octubre i una d’elles surt d’Igualada. Els participants només saben el nom de la ruta, l’hora de sortida i l’arribada. Per informació i inscripcions: https://www.xatic.cat/ca/activitats/sti-2024-bus-cegues

La Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC) organitza la Setmana del Turisme Industrial. Una setmana per conèixer de prop “com es fan les coses” i descobrir què fa que el turisme industrial sigui tan diferent, sostenible i proper. Del 18 al 27 d’octubre museus, antigues fàbriques, mines, colònies tèxtils, centres d’interpretació i diverses empreses obren les seves portes.

La Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), a través de la seva marca comercial turismeindustrial.cat és l’associació que promou l’oferta de turisme industrial més àmplia de Catalunya: Museus, centres d’interpretació, antigues fàbriques, mines, colònies tèxtils o empreses d’arreu del territori català.

Formada l’any 2006 i amb seu a Terrassa, la XATIC agrupa més de 100 equipaments de 58 municipis d’arreu del territori, més de 9.000 socis del Club XATIC i més de 2.000 activitats organitzades cada any.

La Setmana del Turisme Industrial compta amb la col·laboració i el suport del Servei de Turisme de la Diputació de Barcelona i Barcelona És Molt Més.