El Montaggio CH Igualada suma una nova victòria en lliga contra el Polinyà

Diumenge passat l’Handbol Igualada va guanyar a casa al BM POLINYÀ per 35-26, en la segona jornada de la Lliga Or masculina. El Polinyà és un equip que sempre havia estat complicat per als igualadins en temporades passades, i feia una temporada que no s’enfrontaven.

Els primers minuts van ser de tanteig pels dos equips. L’Igualada dominava en el marcador, però no aconseguia distanciar-se. El joc per part de l’equip anoienc, molt ràpid, no aconseguia deixar enrere els vallesans. Tot i això, la primera part va finalitzar amb un resultat de 13-11 favorable als igualadins.

A la represa, l’equip local va continuar amb el seu joc habitual, ràpid i efectiu, dominant el marcador, però el Polinyà no els deixava distanciar gaire. Va ser a partir del minut 45 de partit quan es va començar a obrir una bretxa (26-22) i es va veure que l’equip vallesà no podia seguir el ritme marcat pels igualadí. A partir d’aquí, l’Igualada va obrir més distància arribant al final amb un contundent 35-26.

Bon començament, doncs, ara per ara, de la nova lliga per l’Igualada. Un equip molt jove que realment s’ho passa bé jugant. El proper partit serà contra La Salle, el dissabte 5 d’octubre a les 18:30h a Barcelona.