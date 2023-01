El Monbus CB Igualada enceta l’any amb derrota a casa

MONBUS CB IGUALADA 54

CB MARTINENC 59

El passat dissabte el Monbus CB Igualada va rebre al CB Martinenc a la seva pista en un partit que prometia un gran duel entre un Igualada que havia trencat la seva dinàmica de derrotes i un Martinenc que, gràcies a ser un dels millors atacs de la categoria, anava tercer en la classificació. Tot i això, els dos equips patien baixes importants, sobretot en l’àmbit de l’anotació.

Des del principi, els locals van començar amb força i van portar el lideratge del partit amb un atac molt contundent. Això va obligar el Martinenc a posar-se en defensa zonal, i així es va mantenir el joc durant els primers minuts. A partir d’aquest instant, les defenses dels dos equips van estar imponents. No obstant, l’equip visitant anava reduint distàncies gràcies al desencert dels locals en el tir lliure amb un 1 de 9 en la primera meitat. Els esforços dels igualadins en defensa i sobretot evitant que el Martinenc pogués córrer i jugar en transicions ajudaven a mantenir el marcador igualat amb un resultat a la mitja part de 25 a 22.

En la segona meitat, les dinàmiques van ser molt similars, amb un partit igualat amb grans defenses per part dels dos equips, on l’encert dels igualadins començava a marcar les diferències tant a la pintura com a la línia de tres. Finalment, a mesura que el partit avançava, no es definia un guanyador clar fins que, en els últims instants, el Martinenc es va emportar la victòria.

El Club Bàsquet Igualada no va poder endur-se la victòria contra el tercer equip de la classificació tot i el partit tan lluitat que van dur a terme. El marcador final va ser de 52-55. El cap de setmana que ve es jugarà l’últim partit de la primera volta, on l’equip igualadí s’enfrontarà al Barça.