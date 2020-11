El món de la cultura, preocupat per la incertesa actual

L’activitat cultural està pràcticament aturada des del passat 30 d’octubre i almenys fins el 23 de novembre, segons han anunciat des de la Generalitat. Entre les mesures decretades pel Govern per frenar el coronavirus s’hi ha inclòs el tancament de teatres, auditoris, sales de concerts i també cinemes, i només poden obrir els museus, sales d’exposicions i galeries d’art, però amb un 30% d’aforament. Les biblioteques tenen l’activitat limitat al servei de préstec. Les noves restriccions afecten també diversos festivals i cicles.

Aquestes noves mesures restrictives del Govern estan tenint un gran impacte en el món cultural. La majoria de teatres de Catalunya havien engegat la temporada recentment i amb dificultats per les restriccions d’aforament que ja imperaven, i la incertesa sobre l’evolució de la pandèmia així com també les sales de cinema.

El gruix de les ajudes del Govern al sector de la cultura es poden demanar a partir de l’11 de novembre

El gruix de les ajudes que el Govern destinarà aquest novembre al sector cultural es podran demanar a partir de l’11 de novembre, quan es publiqui la convocatòria.

Es dediquen 3,7 milions d’euros en prestacions directes a professionals de la cultura i que estarà destinat a professionals artístics i tècnics del món de la cultura. Es destinaran 750 euros al mes als qui hagin tingut ingressos d’un màxim de 18.555 euros entre el gener i el setembre de 2020.

Es destinaran també 3,7 milions d’euros a la cancel·lació d’espectacles i activitats culturals dedicada als Autònoms, empreses i entitats sense ànim de lucre que realitzin activitats professionals, artístiques i tècniques remunerades, i entitats que organitzen activitats culturals de pagament. L’ajuda es divideix en dos blocs: el primer bloc que representa el 40% del caixet o dels honoraris (500 euros a 4.000 euros) a artistes, músics, tècnics i altres professionals de la cultura que havien estat contractats i han vist cancel·lada la seva actuació o feina. El segon bloc representa el 60 i 80% dels ingressos de taquilla previstos fins a un màxim de 25.000 euros a entitats sense ànim de lucre que organitzen activitats culturals amb públic de pagament.

Es destinarà 4,7 milions d’euros a despeses estructurals i de funcionament per empreses i entitats culturals i que es tradueixen en nòmines i lloguers entre d’altres, i es destinarà 2,1 milions d’euros a equipaments culturals participats per la Generalitat.

Dos ajuts que ja estan oberts són 2 milions d’euros a associacions, entitats i federacions sense ànim de lucre per despeses d’estructura i per a la programació estable 19-20 i 500.000 euros per autònoms, empreses i entitats sense ànim de lucre contractades i per cancel·lació de concerts o festivals de música. Una altra ajuda oberta es destinarà al suport tecnològic pel coneixement de la llengua amb 500.000 euros per estudiants del Consorci per a la Normalització Lingüística.

El món de la cultura igualadí, molt preocupat

Pere Camps, regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada ha expressat la seva preocupació per la situació actual. “Hem anat fent tot el que ens han demanat, vam començar a obrir el teatre municipal amb un 30% de l’aforament i amb companyies locals i el mes d’octubre vam encetar la programació amb un aforament del 50%, tal com marca la llei, però tot i així ens han tancat”. Camps explica que només aquests dies de tancament s’hauran perdut 18 actuacions musicals, entre elles el concert de Santa Cecília i diverses obres de teatre i de dansa. A més a més, amb el tancament fins el 23 de novembre, també afectarà al lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada, que s’ha de fer el dia 22. “Des del departament estem treballant per poder reubicar algunes de les propostes musicals i teatrals que hem perdut -explica el regidor- però és complicat treballar amb la incertesa. Per exemple, La dona del 600 serà ja la quarta vegada que la reprogramem i ara preveiem poder-la fer el mes de gener. Continuarem apostant per la cultura, perquè és segura, ni els cinemes ni els teatres són focus de contagi”.

Per la seva bada, Mireia Claret, presidenta de l’Ateneu Igualadí, expressa la seva preocupació pel Cinema Ateneu, “estem pendents del Procitat, per veure quan ens deixen reobrir i amb quina capacitat, aleshores veurem si és viable. Si només deixen obrir amb un 30% de l’aforament el cinema no és viable, no es cobreixen ni els costos. Estem en una època complicada, tenim l’Ateneu tancat, el personal amb un Erto i estem esperant poder obrir amb condicions i garanties. Ens hem acollit a alguna de les ajudes però bàsicament estem hivernant -diu Claret- amb una reducció al màxim de les despeses”. També les diverses seccions que pengen de l’Ateneu Igualadí han deixat de tenir activitat. “Estarem a punt per tornar a obrir quan ens ho permetin”, afirma Mireia Claret.

I Pep Farrés, exdirector de La Mostra i membre de la companyia de teatre Farrés Brothers, expressa la seva preocupació “per la incertesa d’anar de 15 dies en quinze dies, i no podem fer cap tipus de previsió”. Per altra banda també explica que “malgrat que el passat confinament es va obrir una línia d’ajuts per pal·liar les despeses d’actuacions ja contractades, són clarament insuficients. Penso que s’ha anat al més senzill i des de les administracions s’havia de ser més valent i no tancar els teatres, que no són pas focus de contagi. Dona la sensació que s’han pres mesures de cara la galeria i tancar la cultura suposa un cost molt baix a l’administració i encara que tinguin un petit de sector de la societat descontent, de cara a tothom sembla que sigui una mesura molt contundent”. Pep Farrés es pregunta per què després d’haver fet tot el que se’ls demanava: reduir aforaments als teatres i sales de concerts, seguir totes les mesures sanitàries i socials, finalment s’ha optat per tancar. “Altres països europeus han decidit mesures més llargues en el temps però ben explicades i amb ajudes i contrapartides per a tots els afectats”.

“No sé si tot plegat provocarà un canvi d’hàbits, el que sí que és segur és que hi haurà gent que es quedarà pel camí”.