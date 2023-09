El Ministeri autoritza una línia de la MAT que creuaria la comarca de l’Anoia

El Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha donat llum verda a la declaració d’impacte ambiental del parc eòlic Lupus, promogut per l’empresa Forestalia als termes municipals de Salillas, Antillón i Pertusa (Osca), així com de la seva línia de molt alta tensió (MAT) per evacuar l’energia, que passarà per Catalunya. Tindrà una longitud de 272,30 quilòmetres des de Grañén als Hostalets de Pierola i comptarà amb tres trams soterrats. En concret, als termes de l’Albi (les Garrigues) i les Piles i Santa Coloma de Queralt (la Conca de Barberà). La resolució publicada aquest dilluns al BOE especifica que a Catalunya s’ha triat el traçat “més directe possible”.

Com serà el projecte?

El projecte eòlic inclou 9 aerogeneradors, de 5,50 MW cadascun de potència unitària, 49,50 MW en total. Els molins tindran 200 metres d’altura i pales de 77,40 metres. Pel que fa a la infraestructura d’evacuació connectarà amb nou subestacions elèctriques i un centre de seccionament, i també tindrà tres trams soterrats. El primer d’ells se situarà entre els municipis de Candasnos i Fraga i tindrà una longitud de 16,1 quilòmetres. En el cas del segon tram, de 4,4 quilòmetres, s’ubicarà al terme de l’Albi entre els suports 391 i 392. La línia també recorrerà 9 quilòmetres als termes de Les Piles i Santa Coloma de Queralt. El tram amb una major superfície afectada -a més a més per risc d’incendi- serà el dels municipis de Sarral, Pontils i Bellprat, on es troben exemplars de pi negre.

Tots els suports de la línia d’evacuació tindran una alçada d’entre 19 i 69 metres. A més, segons indica la resolució del Ministeri, aquests trams requeriran una obertura d’una rasa de 6,80 metres d’amplada, a la qual se li sumarà 3,4 metres de servitud permanent. En relació amb la Subestació Elèctrica Transformadora (SET), s’ubicaran a Sarral, Hostalets de Pierola, Maials, Granyena de Garrigues, l’Albi i Vilosell. Tant el parc eòlic com la infraestructura d’evacuació formen part del ‘Nudo Pierola 400 kV’, el qual està constituït per 20 centrals eòliques i tres plantes fotovoltaiques.

El Govern, indignat

El Govern ha anunciat que estudia emprendre “totes les mesures legals i administratives” contra la tramitació de la línia de molt alta tensió (MAT). El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, ha denunciat que el Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) del projecte –promogut per l’empresa Forestalia- sense l’informe de biodiversitat favorable de la Generalitat. “És inconcebible que s’aprovi amb informes sobre biodiversitat negatius”, ha criticat Mascort.

El conseller ha retret al Ministeri de Transició Ecològica que “canviï contínuament les regles del joc” sobre la tramitació de les línies de molt alta tensió i ha advertit que aquest projecte passa per 135 quilòmetres de Catalunya, amb gran impacte paisatgístic i natural.

L’Anoia disposada a tot per aturar el projecte

Un cop conegudes les novetats de la MAT, els municipis més afectats de la comarca així com les entitats que vetllen per les energies renovables s’han d’organitzar per continuar amb la seva lluita contra la tramitació de les línies de molta alta tensió.

Preservem l’Anoia, l’agrupació que representa als municipis anoiencs, confirma “l’enfrontament frontal i sense treva. Hem tornat a la llei de l’embut, amb un poder allunyat del territori imposant els seus criteris arbitràriament.”

Durant aquest mes de setembre s’han dut a terme diferents reunions informatives amb les autoritats i els afectats. Segons Preservem l’Anoia, a totes les trobades han assistit els ajuntaments de Jorba i Òdena, Rubió, Argençola i Bellprat; tanmateix, en la darrera reunió convocada aquest dimarts 19 a Jorba, “s’ha trobat a faltar l’assistència de l’alcalde de Sant Martí de Tous, que és al mateix temps representant del govern de la Generalitat com a delegat del govern a la Vegueria del Penedès i, com a tal, responsable en aquest sentit de l’aprovació dels parcs.”

L’entitat Preservem l’Anoia reafirma que continuaran amb la lluita contra les institucions que faci falta i no descarten organitzar noves mobilitzacions.