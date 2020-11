El millor ecodisseny de Catalunya, exposat a la Biblioteca d’Igualada

El millor ecodisseny produït o projectat a Catalunya es podrà veure aquest mes de novembre a la Sala d’Exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada. La mostra, que recala a la capital de l’Anoia de la mà de l’associació disseny=igualada, presenta els productes, serveis i prototips guanyadors de la tercera edició del Premi Catalunya d’Ecodisseny 2019, que convoca el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Un guardó que reconeix productes en el mercat i en desenvolupament dissenyats, fabricats o executats a Catalunya que integrin en el seu disseny consideracions per millorar-ne el comportament ambiental al llarg del seu cicle de vida. El premi valora principalment la incorporació d’estratègies d’ecodisseny i la contribució a l’economia circular, la qualitat del disseny i la innovació, i està adreçat a dissenyadors, fabricants de productes o estudiants que estan ubicats o tenen el domicili o la seu social a Catalunya.

L’exposició està dividida per les tres categories que reconeix el premi: producte, producte o servei en desenvolupament (o prototip), i producte dissenyat per joves o estudiants.

Categoria producte

La categoria de producte premia aquella producció que ja es troba en el mercat i té en compte consideracions ambientals i de cicle de vida. El guanyador en aquest àmbit ha estat l’estudi Escofet_lab, pel seu banc Alpine, uns bancs urbans modulars de fàcil instal·lació per adaptar-se a qualsevol espai públic que combinen suports de formigó d’àrids reciclats o escòries de siderúrgia reciclades amb seients i respatllers de fusta certificada. El producte combina un disseny pràctic, atemporal i atractiu a un preu competitiu, amb l’ús de materials reciclats i certificats que li atorguen alhora solidesa, resistència i calidesa. Ha estat dissenyat perquè els diversos elements es puguin reparar o substituir fàcilment, cosa que allarga la vida útil del producte.

Categoria producte en desenvolupament

La categoria de producte en desenvolupament reconeix el projecte d’un producte o servei en fase de prototip -no produït o comercialitzat encara-, que té en compte criteris ambientals i de cicle de vida. El primer premi es va concedir a Infinit Denim Back To Eco, de l’Associació By My Eco, pel seu fil i teixit d’alta qualitat produïts amb un 65 % de fibres reciclades, una part de les quals són restes de texans postconsumidor del taller de Back To Eco. El producte desenvolupat ofereix una solució local a un residu postconsum que es genera en volums importants.

Categoria producte dissenyat per joves

El premi al producte o servei creat per estudiants o titulats novells va recaure en HBEE lloc de nidificació per abelles solitàries, de Cristina Bonamusa Martínez (EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona ). Hotel d’insectes pol·linitzadors específic per a abelles solitàries i pseudosocials que s’instal·la als horts urbans i els espais verds. Es reconeix el treball exhaustiu i ben documentat per afavorir la biodiversitat urbana d’una manera simple, elegant i industrialitzable. L’hotel per a abelles solitàries és visualment atractiu i s’integra bé als espais verds.

Junt amb els primers premis de cada categoria, la mostra inclou altres produccions que han merescut mencions del jurat, com ara les bombetes Bridepalal, de llavors promocionals, les bosses de malla de Bitsybags, intercaladors per a congelats de Magrana BCN Product Lab, els llums Demano dissenyats amb papers i plàstics reciclats, una butaca de Nutcreatures feta amb materials reciclats i ecològics, un taller ocupacional per a dones refugiades projectat per Eva Procuna (Elisava), o Frutag, etiquetes comestibles per a fruites.

El catàleg de l’exposició es pot descarregar en versió pdf al següent enllaç.

L’exposició és una iniciativa de l’Agència Catalana de Residus, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Es podrà visitar a la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, plaça de Can Font s/n, del dimarts 2 fins al dissabte 28 de novembre en l’horari habitual de la biblioteca.