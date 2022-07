“El meu següent objectiu és saltar amb paracaigudes des d’un globus”

Entrevista a Mar Aguirre, pilot de globus i dissenyadora gràfica

Soc la Mar Aguirre. Em defineixo com una persona de rialla fàcil, amb una gran passió per volar, crear, i compartir tot això amb els meus.

Devies pujar abans a un globus que a qualsevol altre vehicle, no? Quin és el primer record que tens d’anar en globus?

La veritat és que fa molts anys des que hi vaig pujar per primer cop, era molt petita! És una afició que ve de família i això és el que m’ha ajudat a poder-hi ser tants anys.

Quina és la sensació quan ets allà dalt? Què sents?

És la calma, el silenci i els paisatges. Veure-ho tot des d’un altre punt. Enlairar-se i veure cap on et portaran els vents. L’aventura de volar sense un destí predeterminat.

Ara ets pilot també. Ho tenies clar des de petita que volies ser-ho?

Sí! Sempre ho havia previst. Volar i dibuixar han sigut les dues coses que més m’han acompanyat des de petita. De fet, la meva mare sempre diu que per tenir-me entretinguda amb un llapis n’hi havia prou. I així continuarà sent, ja que soc pilot de globus i dissenyadora gràfica.

També saltes amb paracaigudes, què és el que t’atrau?

Tenia 13 anys quan vaig saltar per primera vegada i també saltaven el meu pare i el meu tiet. Però no va ser fins més endavant que vaig poder fer el curs i recordar què havia sigut tot allò que m’havia fet esperar aquest temps per poder-ho fer.

Tant amb el globus com amb el paracaigudes és difícil passar les sensacions a paraules. No només és l’alçada, la llibertat, la velocitat o l’emoció. És també estar caient a 200km/h, amb unes vistes espectaculars i fent figures a l’aire amb els teus amics.

Passes de la tranquil·litat del globus a l’adrenalina de llençar-se al buit. Amb quina sensació et quedes?

És molt difícil escollir ja que són oposades tot i tenir alguna petita cosa en comú. I de fet, per què escollir si es poden fer les dues alhora? Aquest és el meu següent somni o objectiu a complir. Poder fer un salt des del globus.

Quan és un bon moment per pujar al globus i quan per llençar-se en paracaigudes?

En els dos casos el condicionant principal és la meteorologia. Deixant a banda això, SEMPRE és un bon moment. Aquí tenim la gran sort que les temperatures no són prou extremes com per haver de parar l’activitat durant èpoques de l’any i això ens permet uns paisatges molt variats. Tant amb camps florits com amb muntanyes nevades.

Aquest cap de setmana és el Balloon Festival. Com vius el festival?

És la setmana que més espero de l’any. Tant als matins com a les tardes, veure com el cel d’Igualada s’omple de tants globus, retrobar-nos amb pilots que només ens veiem en aquestes dates, conèixer-ne de nous, compartir experiències… Sempre aporta nous coneixements.

Per altra banda també ho fa especial veure com s’omple el camp i la ciutat de gent que ve a gaudir el festival i diferents activitats com a espectadors. Però sens cap dubte el millor de tot és el Night Glow.

Quin és el millor viatge en globus que has fet?

Cada vol té coses diferents que el fan especial d’una manera o altra. Algun el recordaré per les persones que m’acompanyaven, com el primer vol amb els meus germans. Altres per les primeres experiències, com el primer cop que vaig llençar paracaigudistes i a més a més amics. També podria ser pels paisatges, els aterratges, l’equip que érem,… Es fa difícil triar-ne un!

Tens intenció de provar alguna altra disciplina per l’aire?

Sí! Sempre n’hi ha que volten pel cap. Però entre les dues disciplines i els projectes fora de vol.. FALTEN HORES! De tota manera, abans de començar-ne una de nova m’agradaria poder dedicar més temps a les que ja faig.

Has dissenyat mai un globus? T’agradaria fer-ho?

He tingut la gran sort de poder ajuntar aquestes dues passions dissenyant un globus per un amic. Poder-lo volar i veure’l per sobre la ciutat m’omple d’orgull.