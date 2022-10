El mètode “Codi Colors” a la Biblioteca Central d’Igualada

Aquest divendres, dia 14 d’octubre, a les 7 de la tarda, tindrà lloc a la Biblioteca Central d’Igualada la presentació del mètode d’aprenentatge musical “Codi Colors. La música a l’abast de tothom”, de M. Mercè Corrons i Roca, professora de l’Escola-Conservatori d’Igualada, que compta amb una llarga experiència de treball i recerca en sistemes d’aprenentatge per a persones amb necessitats especials.

El mètode, editat per Boileau, es compon del llibre de l’alumne i d’un volum de suport pels docents i té com a objectiu fer accessible l’aprenentatge del piano per a tothom, a la vegada que la metodologia és extrapolable a d’altres instruments i usos dins la pedagogia musical en general. Parteix de la idea d’un codi universal, vinculat als colors, fàcil d’aprendre i de memoritzar. Els volums de Codi Colors són la materialització de la feina d’anys que ha portat a terme l’autora dins l’aula.

L’acte, organitzat per Llegim…? Llibreria i la Biblioteca central d’Igualada, comptarà amb la presència de l’autora i serà presentat per M. Queralt Martí, actual directora del Conservatori de Música d’Igualada Joan Just Bertran, i Pepita Jorba, que també fou directora del mateix centre durant més d’una dècada i impulsora de la renovació pedagògica a la nostra ciutat. A l’acte també comptarem amb Èric del Rio, Joel Roca i Núria Dolç que ens n’oferiran mostres musicals. Tot un edificant projecte que se suma a la riquesa artística i tècnica que ofereixen els professionals de la nostra ciutat.