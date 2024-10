El Meteocat alerta de pluges fortes i zones amb grau de perill “alt” per aquest cap de setmana

El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha avisat de fortes pluges per aquest cap de setmana a diverses zones de Catalunya, i malgrat a algunes zones s’ha activat l’alerta per la intensitat de la pluja que s’espera, es presenta un cap de setmana xop per a totes les regions del país.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per acumulació de pluja ⚠



➡️ De divendres 20 h a dissabte 20 h

➡️ Possibilitat de precipitació > 100 mm / 24 hores

➡️ Grau de perill màxim: 🟡2/6



⏲️Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/50vwchxuS5 — Meteocat (@meteocat) October 25, 2024

Previsió dia a dia

A l’Anoia, avui divendres 25 fins al migdia el cel estarà poc ennuvolat; a partir de la tarda, hi haurà intervals de núvols baixos abundants i persistents que deixaran el cel cobert. La previsió marca que a partir de llavors començaran les pluges a la comarca acompanyades de tempesta.

Dissabte al matí serà el moment amb més perillositat de la jornada del cap de setmana, sobretot a les comarques de l’interior i del litoral del barcelonès i el tarragonès. De matinada s’espera precipitació a qualsevol punt, sobretot punts de la meitat oest, i durant el matí la precipitació progressarà de sud-oest a nord-est. A partir de la tarda la precipitació minvarà fins a pràcticament desaparèixer. La quantitat de precipitació acumulada no es descarta que sigui molt abundant.

Diumenge al matí s’esperen alguns ruixats dispersos i irregulars a qualsevol punt, més extensos al litoral i prelitoral central i sud. A partir d’aleshores, la precipitació s’estendrà progressivament des del litoral i prelitoral cap a l’interior del país, preferentment meitat sud on serà més extensa. La intensitat de la precipitació serà d’entre feble i moderada, la més intensa al sector central i sud del litoral i prelitoral on no es descarta que siguin d’intensitat forta al final del dia.

A l’Anoia, perill alt per dissabte al matí

En aquest mapa es pot observar com les comarques de l’interior i el litoral barceloní i tarragoní, l’alerta per dissabte al matí és de perill alt, amb fortes pluges arreu del territori.