El mercat dels pagesos obrirà divendres si dissabte és festiu

Els paradistes del mercat no sedentari, conegut popularment com el “mercat dels pagesos” que es fa els dissabtes a l’exterior del Mercat de la Masuca d’Igualada, podran obrir excepcionalment els divendres d’aquelles setmanes en què els dissabtes siguin festius.

Amb aquest canvi l’Ajuntament d’Igualada dona resposta a una petició realitzada per diversos paradistes que podran guanyar dies d’obertura que fins ara queien en dissabtes festius.

Es tracta d’una acció que vol ajudar a superar l’època difícil provocada per la covid als productors, pagesos i paradistes del mercat no sedentari. És una proposta voluntària a la que poden sumar-s’hi els paradistes que ho vulguin. La decisió s’ha pres de forma consensuada amb la presidenta del mercat municipal de la Masuca, i representants dels mercats no sedentaris.

Els propers dies d’obertura seran els següents:

– Divendres 10 de setembre en lloc del dissabte festiu 11 de setembre.

– Divendres 24 de desembre en lloc del dissabte festiu 25 de desembre.

– Divendres 31 de desembre en lloc del dissabte festiu 1 de gener.

A banda d’aquesta mesura, des de l’Ajuntament ja s’han realitzat altres accions per contrarestar l’afectació de la situació de restriccions marcades per la covid en el sector dels mercats sedentaris com la reducció de els taxes i el seu cobrament diferit, la modificació dels espais per poder encabir tots els paradistes i complir les mesures marcades i evitar la reducció de paradistes i amb diverses campanyes promocionals i publicitàries.