El Mercat de Lletres celebrarà la 10a edició amb activitats per a totes les edats

Sílvia Soler, Fina Birulés, Jaume Copons, el col·lectiu Lola Palau, Lluís Fortuny, Blanca Llum Vidal… són alguns dels noms que formen part de la programació de la 10a edició del Mercat de Lletres d’enguany, organitzat pel departament de Promoció Cultural i la Biblioteca Central d’Igualada.

El gruix de les activitats tindrà lloc el dissabte 25 de setembre a la Biblioteca Central i a la plaça de Cal Font. Tot i que el Mercat començarà a «escalfar motors» aquella setmana amb tres cites importants a la Biblioteca: Dimecres 22 a les 18h, Sherezade Bardají presentarà l’espectacle familiar «Riurà bé qui riurà darrer!» basat en les faules de Jean de la Fontaine amb motiu dels 400 anys del seu naixement. Dijous 23 a les 19h, es farà un homenatge al polifacètic Alexandre de Riquer basat en la seva obra «Quan jo era noi», amb la participació de Teresa Costa-Gramunt (comissària Any Riquer), Josep Maria Solà i Salvador Oliva. I divendres 24 a les 19h, a la sala d’actes de la Biblioteca es durà a terme un magnífic concert de lied basat en la lletra del «Cançoner» de Feliu Formosa interpretat pel tenor Jorge Juan Morata i Joan Manau al piano.

Ja el dissabte 25, Fina Birulés, professora de filosofia i autora de diversos assaigs, serà l’encarregada de donar el tret de sortida a la diada del Mercat de Lletres, amb la seva participació al Club de Filosofia a les 10:30h. Durant tot el dia se succeiran presentacions, tallers, contes i espectacles als diversos espais, dins de la Biblioteca i a fora, a la plaça de Cal Font. Tot plegat amb l’objectiu de celebrar i compartir, durant tot un dia, amb qui forma part del món de les lletres: escriptors, il·lustradors, poetes i artistes en general.

A les 11:30h, Sílvia Soler presentarà la seva nova novel·la, «Nosaltres, després», que arriba després de títols tant reeixits com «L’estiu que comença» o «El fibló». Tot seguit, pujaran a l’escenari de la plaça de Cal Font els escriptors del col·lectiu literari Lola Palau, que aplega autors de les comarques centrals de Catalunya, entre els quals els anoiencs Josep M. Solà i Joan Pinyol. Plegats compartiran amb el públic un tastet del seu darrer recull de contes, «Dies de roses i vi», publicat per L’Albí Edicions; això serà a les 13h.

Per al públic jove i adult també hi haurà a les 12h un taller de «lettering» i poesia a càrrec de l’artista Núria Rossell per crear postals amb els versos de Felícia Fuster, poeta i pintora de qui enguany es commemora el centenari del naixement. Aquesta activitat es durà a terme a l’Espai Jove de la Biblioteca i és per a majors de 16 anys.

Per al públic familiar a les 12:30h a la sala infantil, tindrà lloc el taller BitmaxCo, per a infants a partir de 6 anys, amb en Jaume Copons i Liliana Fortuny, creadors d’aquests personatges que protagonitzen la sèrie de novel·les gràfiques per a primers lectors.

A la tarda, continuaran les propostes infantils: a les 17h a la plaça de Cal Font amb l’espectacle «Poemes i contes per al meu amic Brutus», a càrrec de La companyia del príncep Totilau per a nens i nenes a partir de 3 anys. I a les 18:30h, a la sala infantil, un taller per conèixer el món de l’Isadora Moon i la Mirabelle, per a infants a partir de 7 anys que els agradin les flors i la purpurina, però també el món misteriós dels vampirs.

La poesia també serà la protagonista d’aquesta desena edició del Mercat de Lletres amb tres propostes que tindran lloc a la tarda-vespre: a les 18h el guanyador del Premi de poesia Joan Llacuna 2020, Àngel Martínez Moreno, presentarà i recitarà els versos de «El clot», amb l’acompanyament musical de Marta Carceller i la presentació a càrrec de David Soler Ortínez. Més tard, a les 19h, Lluís Fortuny portarà l’espectacle «Connexions poètiques» a la plaça de Cal Font, un recital on imatges i poemes es fusionen amb instruments en directe i una taula de Dj. I finalment a les 20h a la sala d’actes de la Biblioteca, Blanca Llum Vidal i Tònia Passola presentaran el recital «Només el gran desert dels telegrames muts» amb l’acompanyament al de Laura Pastor, homenatjant també la poeta Felícia Fuster.

El Mercat de Lletres no seria possible sense la col·laboració de les llibreries i les entitats: Aqualata, Llegim?, Abacus, Cal Rabell, Òmnium Anoia i l’Associació per la Promoció de la Llengua Catalana que, a més, tindran parada a la plaça.

Reserva d’entrades

L’aforament és limitat, tant per a les activitats com per a les parades de la plaça, tal com indiquen les autoritats sanitàries. Per tal d’assistir com a públic a les activitats caldrà reservar les localitats per Internet a www.tiquetsigualada.cat, a partir del 12 de setembre. Només el concert del dia 24 és de pagament; la resta d’activitats són gratuïtes. Per això des de l’organització es prega que si, un cop agafada l’entrada, no s’hi pot assistir, s’avisi a la Biblioteca per poder cedir les entrades a altres persones.