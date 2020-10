El llenguatge del lideratge

Un dels objectius del lideratge és obtenir un rendiment òptim de l’equip comercial o projecte creatiu, el tipus de llenguatge que fem servir per tractar o dirigir tindrà molt a veure en els resultats.

A dia d’avui estem ja molt familiaritzats amb el que anomenen “empreses felices” i uns ingredients bàsics per a que això sigui efectiu és l’atenció afectiva i els sous emocionals.

Un bona comunicació comença per saber escoltar de forma plena i atenta. No estaré pensant en què vull respondre, sinó, deixaré acabar al meu interlocutor i posteriorment faré les meves aportacions. En aquest cas ens donarem compte que: coneixerem més i millor a la persona, es sentirà compresa, acceptada i generarà empatia. Son trets bàsics per una entesa i per alinear a la persona en els valors de l’empresa. Un bon líder compromès fa líders. Donar exemple és vital i va molt més enllà que treballar moltes hores, entrar el primer i sortir l’últim, etc. Estem buscant la qualitat i no la quantitat. Per tant saber escoltar i formular preguntes encertades i potenciadores produirà un efecte proactiu. Aquí podríem incloure una pregunta tal com: Com puc ajudar-te?. Si li sumem un to de veu apropiat, empatia i disposició llavors obtindrem una implicació extraordinària. Potenciar el lideratge comença per aquí.

També tenim l’assertivitat com a eina de rendiment. Sabem que dintre d’aquesta competència hi ha el saber dir: “sí”, “no”, “gràcies”, fer propostes i saber rebre-les. En el cas del “gràcies”, quan ho fas amb interès, el teu interlocutor es sent gratificat, important i la seva autoestima creix dintre del context professional. És valuós per qualsevol persona rebre aquests “inputs”, ja que es potencia la seva implicació en el projecte. Si a més, en una situació en la que el líder ha de dirigir o indicar un comandament i acaba una frase amb: “confio en tu”, llavors la bioquímica de la persona comença a produir dopamina i aquí podem dir que farà el possible per a que aquella indicació es produeixi de totes totes. Multiplica la responsabilitat.

Fent partícip al nostre equip per a la presa de decisions també estaríem parlant d’implicació, responsabilitat i motivació per formar part del propòsit. Preguntar: tu què penses? Com ho faries? Hi veus altres alternatives? Qualsevol pregunta oberta enfocada en fer palanca i cercar altres opcions. Aquí un altre cop estem multiplicant la participació activa i l’interès dintre el nostre equip. Instintivament l’ésser humà vol formar part de la tribu. D’aquesta manera sent seguretat i la seva integració activa la creativitat.

Un bon llenguatge suma, tot i així, si ens agrada més multiplicar podem aplicar altres propostes com: felicitar o fer reconeixements en públic, sempre per alguna cosa concreta, mai en general. Si en la situació cal una gratificació encara molt més espectacular podem fer servir el: estic orgullós de tu. L’efecte d’aquesta frase és extraordinària. Per tant, l’autoestima pujarà als núvols, cosa realment important en els nostres equips.

Així doncs, un grup de persones felices es retro-alimenten, es recolzen i lluiten per un bé comú, un propòsit en el qual tots guanyen, pot fer que la nostra visió sigui més holística i comencem a veure les empreses des de un prisma més col·laborador i transversal.