El jutge processa el violador d’Igualada per intent d’assassinat i agressió sexual

El jutge instructor del cas de la violació a una menor que va tenir lloc fa un any i mig al polígon Les Comes d’Igualada processa el detingut per intent d’assassinat i per agressió sexual, segons ha avançat el diari ‘Ara’ i ha pogut confirmar l’ACN, que també ha tingut accés a l’escrit judicial. Al text del magistrat explica que el detingut va seguir la víctima a la sortida d’una discoteca fins a un carrer poc transitat del polígon i la va abordar per sorpresa. El jutge creu que l’home no només volia violar la jove, sinó també matar-la, i creu que si no ho va aconseguir va ser perquè una persona va trobar la menor poc després dels fets i va avisar els serveis d’emergències. El detingut compleix presó preventiva des de l’abril passat.

El jutge relata que els fets van tenir lloc cap a un quart de set de la matinada de l’1 de novembre del 2021, quan l’investigat va seguir la menor fins al carrer Països Baixos del polígon igualadí i un cop allà “la va atacar per sorpresa amb intenció de satisfer el seu ànim libidinós”. El magistrat dona per fet que l’agressió va durar prop de 24 minuts i que el detingut “va atacar brutalment la menor, propinant-li forts cops al cap i agredint-la sexualment, amb successives penetracions anals i vaginals mitjançant la introducció de membres corporals o objectes, utilitzant la força i la violència”. Després de l’agressió va marxar de l’indret, “deixant la menor tirada a terra, robant-li l’abric que duia aquella nit, el vestit i les calces”. La noia va quedar “abandonada a terra, inconscient, despullada, en un lloc fred, inhòspit, amb prou feines amb trànsit de persones i amb lesions importants, conseqüència dels cops soferts i coetanis a l’agressió sexual perpetrada”. De tot plegat, afegeix el jutge, se’n desprèn que “de no haver estat assistida amb celeritat i promptitud, el resultat no hauria estat un altre que la mort”. En l’àmbit de les diligències, el jutge explica que la menor va declarar no recordar res dels fets, i que el detingut els va negar. Per això, el magistrat construeix el recorregut del presumpte agressor sobre la base de les imatges captades per les càmeres de seguretat de la zona i per la connexió del seu telèfon mòbil a les antenes. Les mateixes càmeres reconstrueixen el recorregut de la menor des de la discoteca fins al lloc de l’agressió. Un altre indici que el jutge té en consideració és que en l’entrada i escorcoll al domicili del detingut es va trobar “perfil genètic de la menor en diferents objectes i peces de roba que duia l’investigat la nit dels fets”. Tots els indicis són “suficients” per processar el detingut “per delicte d’agressió sexual i temptativa d’assassinat”. Pel primer delicte el Codi Penal preveu penes d’entre 6 i 12 anys, i pel segon d’entre 20 i 30 anys. Finalment, el magistrat imposa al detingut una fiança per responsabilitat pecuniària de 3.000 euros i el manté en presó preventiva. Fecasarm demana la pena més greu

Des de la Fecasarm, que exerceix d’acusació popular en el cas, Joaquim Boadas s’ha mostrat “totalment d’acord i conforme” amb l’escrit de processament i ha anunciat que l’entitat demanarà “la pena més greu” prevista al Codi Penal. També ha desitjat que, si finalment es demostra l’autoria del detingut, “la sentència serveixi d’escarment per a l’autor i com a dissuasió per a altres que puguin tenir pensaments similars”. A banda, Boadas ha demanat “més presència policial dissuasiva” a les zones d’oci, més enllumenat públic, més corredors segurs, més transport públic “i que tot plegat redundi en la seguretat de les persones que surten de nit”. Finalment ha reclamat “que no es criminalitzi el sector de l’oci nocturn” i ha subratllat que el “detingut venia d’un botellot” i no de cap discoteca.