El Jovent Republicà inicia una campanya per a exigir millores en el transport públic

Les Joventuts d’Esquerra Republicana del Penedès han donat el tret de sortida a la campanya “Vertebrem la Vegueria, connectem el Penedès” amb una roda de premsa a l’estació de tren de Vilafranca del Penedès. Durant els pròxims dos mesos, posaran sobre la taula les problemàtiques que pateix la Vegueria Penedès en matèria de transport, un aspecte que consideren cabdal a l’hora de vertebrar el territori.

Pel que fa als objectius de la campanya, el Jovent Republicà aposta per la creació d’un bus que connecti les quatre capitals de comarca de la Vegueria Penedès: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), Vilanova i la Geltrú (Garraf), el Vendrell (Baix Penedès) i Igualada (Anoia). Denunciar les incidències, els retards i la poca freqüència de les línies de Renfe també està entre les accions de la campanya. A més, volen aprofitar per parlar de la poca accessibilitat dels trens i els busos per a les persones amb mobilitat reduïda i denunciar el preu desorbitat del peatge de la C-32, el qual afecta les comarques del Garraf i el Baix Penedès.

“La Vegueria Penedès és una realitat política aprovada pel Parlament de Catalunya, és per això que cal treballar en l’àmbit de la mobilitat perquè els i les joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida aquí”, ha afirmat el portaveu d’ERC Vilafranca, Pere Sàbat.

Per la seva banda, la portaveu del Jovent Republicà Penedès-Anoia, Laia Sueiro, ha assegurat que “volem incidir des de les institucions i des dels carrers per forçar el canvi en el model de transports precari que condemna les classes populars a desplaçar-se en la mediocritat”.

Des de l’organització expliquen que, malgrat que la Vegueria Penedès és, des del 2017, una realitat política, és també un desert amb greus deficiències pel que fa a la xarxa de transport públic. Aquesta problemàtica afecta tota la ciutadania en general, però té un impacte directe en la vida dels joves del territori, ja que són els que més concorren el transport públic: per gaudir d’activitats d’oci, per anar a treballar i, sobretot, per anar a estudiar.